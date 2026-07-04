Landkreis Schweinfurt startet wieder beim Stadtradeln 2026

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ÜCHTELHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Mit einer gemeinsamen Auftaktfahrt ist die Aktion „STADTRADELN 2026“ im Landkreis Schweinfurt offiziell gestartet worden. Ziel der kommenden Wochen ist es erneut, möglichst viele Fahrradkilometer für Klimaschutz und nachhaltige Mobilität zu sammeln.

Zur Eröffnung in Üchtelhausen starteten stellvertretender Landrat Stefan Rottmann und Bürgermeister Johannes Grebner gemeinsam mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu einer Rundtour. Die Strecke führte vom Schulzentrum in Üchtelhausen über den teilweise ausgebauten Rad- und Wirtschaftsweg mit einem Zwischenstopp an der sogenannten „Baumelbank“ bei Hesselbach bis nach Zell.

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Landrat Florian Töpper hob hervor, dass sich der Landkreis bereits zum dritten Mal an der Aktion mit allen 29 Gemeinden beteiligt. Jede gefahrene Strecke – ob zur Arbeit, Schule oder in der Freizeit – leiste einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung nachhaltiger Mobilität.

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Parallel dazu treibt der Landkreis den Ausbau der Radinfrastruktur weiter voran. Nach der Verabschiedung eines flächendeckenden Radwegekonzepts im Jahr 2023 wurden unter anderem eine Arbeitsgemeinschaft Rad sowie ein kommunaler Austausch etabliert. Zudem ist der Landkreis seit 2024 Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern.

Auch bereits umgesetzte Verbesserungen wie der Lückenschluss zwischen Hergolshausen und Theilheim wurden hervorgehoben. Ziel bleibt die Zertifizierung als „Fahrradfreundlicher Landkreis“.