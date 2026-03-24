Landkreis Schweinfurt: Videoreihe zeigt besondere Bauprojekte und ihre Geschichten
LANDKREIS SCHWEINFURT – In einer neuen Videoreihe präsentiert der Landkreis Schweinfurt spannende Einblicke hinter die Kulissen von fünf erfolgreichen Bauprojekten der regionalen Innenentwicklung. Die Filme zeigen die persönlichen Geschichten hinter den Sanierungen und informieren über Fördermöglichkeiten für Bauinteressierte.
Gemeinsam mit den 29 Landkreis-Gemeinden setzt sich das Regionalmanagement seit vielen Jahren intensiv für die Belebung der Ortskerne ein. Um zu verdeutlichen, was Innenentwicklung konkret bedeutet, hat das Team fünf Familien besucht und deren (Um-)Bauprojekte dokumentiert. Die Beispiele reichen von der Sanierung eines denkmalgeschützten ehemaligen Forsthauses bis hin zu einem preisgekrönten Dreiseithof im Dorfzentrum.
Landrat Florian Töpper betont die Vielfalt der Projekte und dankt allen Beteiligten für die Einblicke. Die Videos dienen als Inspiration und zeigen auf, wie individueller Wohnraum im Bestand geschaffen werden kann.
Interessierte Bürger sowie Kommunalverwaltungen können sich bei Fragen zur Innenentwicklung an das Regionalmanagement wenden. Alle Videos sowie weiterführende Informationen sind online abrufbar unter
www.landkreis-schweinfurt.de/innenentwicklung-impulse
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!