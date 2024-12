Landkreise Schweinfurt und Main-Spessart weiten Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft aus

LANDKREISE SCHWEINFURT/MAIN-SPESSART – Erweiterte kommunale Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft

Die kommunale Zusammenarbeit spielt eine zentrale Rolle in der Abfallwirtschaft des Landkreises Schweinfurt. Besonders seit dem Beitritt zum Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt in den 1990er Jahren ist diese Kooperation von großer Bedeutung. Nun wurde eine neue Zweckvereinbarung getroffen, die die Zusammenarbeit der Landkreise Schweinfurt und Main-Spessart weiter intensiviert. Landrat Florian Töpper und seine Amtskollegin Sabine Sitter unterzeichneten einen entsprechenden Vertrag, nach dem ab 1. Januar 2025 die Aufgabe der Beseitigung von nichtbrennbaren Abfällen (hauptsächlich nicht verwertbare, mineralische Abfälle von Baustellen) aus dem Landkreis Main-Spessart an den Landkreis Schweinfurt übertragen wird.

Bündelung von Aufgaben und Mengen für mehr Entsorgungssicherheit

Diese Erweiterung der Kooperation soll helfen, die Entsorgungssicherheit auf hohem Niveau zu gewährleisten und gleichzeitig die Kosten zu senken. Der Landkreis Main-Spessart profitiert bereits von bestehenden Vereinbarungen, wie der Nutzung der Umladestation am Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle für die Zerkleinerung von Sperrmüll und das Aussortieren von Altholz. Darüber hinaus wird jährlich durchschnittlich rund 10.000 Kubikmeter Sickerwasser aus der Deponie Karlstadt in der Reinigungsanlage am AWZ Rothmühle gereinigt. Durch die Bündelung der Aufgaben und Abfallmengen können niedrigere Entsorgungskosten für beide Landkreise erzielt werden.

Nachhaltige und umweltschonende Abfallentsorgung

„Wir wollen gemeinsam eine nachhaltige und umweltschonende Abfallentsorgung gewährleisten, darin liegt unsere Verantwortung und der werden wir langfristig gerecht. Davon profitieren auch unsere Bürgerinnen und Bürger, die sich auf ein zukunftsorientiertes, kostengünstiges Abfallmanagement verlassen können“, erklärten Sitter und Töpper abschließend. Die Kooperation zwischen den beiden Landkreisen stärkt nicht nur die Effizienz der Abfallwirtschaft, sondern sorgt auch für eine langfristige, umweltbewusste Lösung im Bereich der Entsorgung.