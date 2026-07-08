Landrat Florian Töpper als Vorsitzender des Rettungsdienst-Zweckverbands bestätigt

SCHWEINFURT – Der Landrat des Landkreises Schweinfurt, Florian Töpper, bleibt Vorsitzender des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Schweinfurt. Bei der konstituierenden Sitzung wurde er einstimmig für weitere sechs Jahre gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist erneut der Schweinfurter Oberbürgermeister Ralf Hofmann.

Alle sechs Jahre stehen beim Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Schweinfurt die Wahlen des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertretung an. Die Verbandsversammlung wählte Florian Töpper und Ralf Hofmann am 6. Juli 2026 im Sitzungssaal des Landratsamts Schweinfurt einstimmig in ihre Ämter.

Beide dankten den Verbandsrätinnen und Verbandsräten für das entgegengebrachte Vertrauen und die erneute Unterstützung.

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Der ZRF Schweinfurt ist ein Zusammenschluss der Stadt Schweinfurt sowie der Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt. Das Verbandsgebiet umfasst eine Fläche von 3992 Quadratkilometern und gehört damit zu den flächenmäßig größten Zweckverbandsgebieten dieser Art in Bayern.

Zu den Aufgaben des Zweckverbands gehört die Sicherstellung einer flächendeckenden Notfallrettung, des Krankentransports sowie des Verlegungsarztdienstes im gesamten Verbandsgebiet. Im Auftrag des ZRF Schweinfurt werden dafür 14 Rettungswachen im durchgehenden 24-Stunden-Betrieb, neun Stellplätze mit zeitweiser Rettungswagen-Vorhaltung sowie zwölf Notarztstandorte betrieben.

Darüber hinaus ist der ZRF Schweinfurt Träger der Integrierten Leitstelle (ILS) Schweinfurt. Diese wird im Auftrag des Zweckverbands durch die Landesgeschäftsstelle des Bayerischen Roten Kreuzes betrieben. Die Kosten der Leitstelle werden teilweise durch die Krankenkassen und teilweise durch die Verbandsmitglieder des ZRF Schweinfurt getragen.