Landrat Florian Töpper beglückwünscht neu gewählten Schwanfelder Bürgermeister Maximilian Hertlein
SCHWANFELD – Bei der vorgezogenen Bürgermeisterwahl in Schwanfeld im Landkreis Schweinfurt hat Maximilian Hertlein mit 59,8 Prozent der Stimmen das Amt des Gemeindeoberhaupts gewonnen. Landrat Florian Töpper gratulierte dem 32-Jährigen persönlich und betonte die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag, den 28. September 2025, bei 80,4 Prozent.
Landrat Töpper übermittelte seine Glückwünsche zusammen mit dem Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Schwanfeld, Tobias Blesch. Töpper äußerte sich erfreut über die bevorstehende Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister und Blesch.
Maximilian Hertlein setzte sich bei der Wahl gegen seinen Mitbewerber Sebastian Endres durch. Die vorgezogene Wahl war notwendig geworden, da die bisherige Amtsinhaberin Lisa Krein Ende August dieses Jahres von ihrem Amt zurückgetreten war.
Die nächsten turnusmäßigen Bürgermeisterwahlen in Schwanfeld sind für das Jahr 2032 angesetzt.
