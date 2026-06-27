Landrat Florian Töpper lädt zur Bürgersprechstunde am 21. Juli 2026
LANDKREIS SCHWEINFURT – Landrat Florian Töpper bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern erneut die Möglichkeit zum direkten Austausch. Die nächste Bürgersprechstunde findet am Dienstag, den 21. Juli 2026, von 09:00 bis 11:00 Uhr im Landratsamt Schweinfurt (Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, 3. Stock) statt.
Anmeldung erforderlich
Um den Ablauf effizient zu gestalten, wird um eine vorherige Anmeldung bis spätestens 13. Juli 2026 gebeten. Bei der Anmeldung ist es notwendig, das Anliegen bzw. das zu besprechende Thema kurz zu skizzieren.
Anmeldemöglichkeiten
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Telefonisch: Über das Vorzimmer des Landrats unter der Telefonnummer 09721/55-601.
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Online: Über das bereitgestellte Formular unter landkreis-schweinfurt.de/termin-buergersprechstunde.
Weitere allgemeine Informationen zur Bürgersprechstunde sind zudem auf der Webseite www.landkreis-schweinfurt.de/buergersprechstunde abrufbar.
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