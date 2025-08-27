Landrat Wilhelm Schneider zeichnet Siza Zaby mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus
HASSBERGE – Siza Zaby wurde am Montag im Landratsamt Haßberge für ihr herausragendes soziales Engagement mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Landrat Wilhelm Schneider überreichte die hohe Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde und würdigte Zaby als eine Frau, die Integration nicht nur als Beruf, sondern als Berufung lebt. Ihr Einsatz für geflüchtete Menschen gehe weit über ihre beruflichen Pflichten hinaus und sei Ausdruck tiefer Menschlichkeit.
Seit vielen Jahren ist Siza Zaby als Integrationslotsin im Landratsamt tätig und eine zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um Migration. Ihr Engagement endet jedoch nicht mit dem Dienstschluss. Sie unterstützt Familien in Notlagen, begleitet Frauen, die Gewalt erfahren haben, und organisiert in ihrer Freizeit Integrationskurse, für die sie die Verpflegung oft aus eigener Tasche finanziert. Während der Corona-Pandemie stellte sie ihre Kurse kurzerhand auf digitale Formate um, um die Verbindung zu den Teilnehmenden aufrechtzuerhalten. Sie ist jederzeit für die Familien da, besonders für Geflüchtete aus Syrien, hat aber auch für alle anderen Menschen immer ein offenes Ohr.
Ihr Wirken ist von eindrucksvollen Beispielen geprägt. Im Jahr 2019 organisierte sie eine Spenden- und Darlehenssammlung, um einer syrischen Familie die Überführung eines verstorbenen Angehörigen zu ermöglichen. Ein weiteres Beispiel ist ihre Hilfe für eine syrische Frau: Seit 2022 stellt sie ihr ihre private Küche zur Verfügung, um ihr den Start in die Selbstständigkeit zu ermöglichen. Die Frau betreibt heute einen eigenen Catering-Service und erhält von Siza Zaby weiterhin Unterstützung mit Werbung und gutem Rat.
Zaby engagiert sich auch auf internationaler Ebene. Als Mitglied der Organisation „Human Restart“ vernetzt sie sich mit politischen und gesellschaftlichen Akteuren, um die Potenziale junger Geflüchteter zu stärken. Landrat Wilhelm Schneider lobte ihre Haltung und betonte, dass sie als Brückenbauerin zwischen den Kulturen fungiere. Ihre Herzlichkeit, Aufgeschlossenheit und ihr unermüdliches Engagement machen sie zu einer unverzichtbaren Stütze der Gemeinschaft.
Landrat Wilhelm Schneider bedankte sich ganz herzlich bei Siza Zaby für ihren großartigen Einsatz. Zu der hohen Auszeichnung gratulierten auch Landtagsabgeordneter Steffen Vogel, Bürgermeister Michael Ziegler, Isa Kurz-Richter und ihre Familie.
