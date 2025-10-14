Landratsamt Bad Kissingen: Festliche Einweihung des Erweiterungsbaus
BAD KISSINGEN – Nach fast zwei Jahren Bauzeit konnte der Gebäudeteil B des Landratsamtes Bad Kissingen am Eisenstädter Platz feierlich eingeweiht werden. Die Generalsanierung, deren Baukosten sich auf insgesamt 9,4 Millionen Euro beliefen, bietet nun auf 2.352 m² Platz für 113 Mitarbeitende in über 40 Büroräumen. Landrat Thomas Bold dankte allen Beteiligten, insbesondere dem Kreisausschuss für die Bereitstellung der Mittel und den ausführenden Firmen für die termingerechte Fertigstellung im dritten Quartal.
Im Rahmen des Festaktes übergab Architekt Michael Rüth symbolisch den Schlüssel an Landrat Bold. Die musikalische Umrahmung übernahm das „Brass Quartett – Hier klingts besser“. Pfarrerin Jacqueline Barraud-Volk und Pfarrer Gerd Greier segneten die neuen Räumlichkeiten.
Bürgerfreundlichkeit und Sicherheit im Fokus
Der sanierte Gebäudeteil B vereint nun mehrere Sachgebiete unter einem Dach, was die Orientierung für Bürgerinnen und Bürger erleichtert. Hier sind die Hauptverwaltung, die IT, das Sachgebiet „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ sowie Teile des Sozialamts und des Jugendamts untergebracht. Zuvor mussten Bürger beispielsweise die Ausländerbehörde, das Gewerbeamt oder die Jagdbehörde über einen separaten Eingang in Gebäudeteil C aufsuchen.
Landrat Bold betonte, dass Bürgerfreundlichkeit und die Reaktion auf die neue Sicherheitslage, insbesondere im Katastrophenschutz, wichtige Faktoren bei der Planung waren. Daher wurden die Räumlichkeiten für die Führungsgruppe Katastrophenschutz modernisiert und eine Trafostation mit Netzersatzanlage gebaut.
Tag der offenen Tür
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich am Samstag, den 19. Oktober, ab 11:00 Uhr selbst einen Eindruck vom neu eröffneten Gebäudeteil B zu verschaffen. Das Landratsamt Bad Kissingen bietet den Besuchenden ein buntes Programm mit zahlreichen Kurzvorträgen und der Vorstellung der verschiedenen Aufgabenbereiche des Landkreises.
