Landratsamt Bad Kissingen: Hilfe zur Pflege – Bezirk bietet ab 26. Februar wohnortnahe Beratung

BAD KISSINGEN – Der Bezirk Unterfranken baut sein Beratungsangebot für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige aus und bietet ab Donnerstag, den 26. Februar 2026, regelmäßige Sprechtermine im Landratsamt Bad Kissingen an. Die Beratung findet künftig an jedem letzten Donnerstag im Monat statt und unterstützt Betroffene bei Fragen zur „Hilfe zur Pflege“, wenn eigene Mittel oder Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen.

Pflegebedürftigkeit verändert das Leben schlagartig und stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen sowie die zentrale Frage, wer die entstehenden Kosten trägt. In Bayern sind die Bezirke für die „Hilfe zur Pflege“ im Rahmen der Sozialhilfe zuständig und unterstützen sowohl bei ambulanter Pflege zu Hause als auch bei stationärer Pflege im Heim. Die neuen Beratungstermine im Pflegestützpunkt des Landkreises Bad Kissingen (Landratsamt Gebäude F, Münchner Straße 5) konzentrieren sich auf mögliche Leistungen sowie die rechtlichen Voraussetzungen für den Bezug dieser Sozialleistung.

Eine Beratung kann ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich hierzu an das Landratsamt Bad Kissingen wenden, erreichbar unter Tel. 0971/801-5400 oder per E-Mail unter gutepflege@kg.de.