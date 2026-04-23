Landratsamt Haßberge nachmittags geschlossen

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Aufgrund einer internen Veranstaltung bleiben das Landratsamt Haßberge sowie alle zugehörigen Dienststellen am Donnerstag, den 23. April 2026, ab 12:30 Uhr für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies betrifft auch die Kfz-Zulassungsbehörden in Ebern und Haßfurt.

Neben den Verwaltungsgebäuden gibt es auch Einschränkungen bei der Abfallentsorgung. Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises mitteilt, schließt das Kreisabfallzentrum in Wonfurt am besagten Donnerstag ebenfalls vorzeitig.

Geänderte Öffnungszeiten in Wonfurt

Für Bürgerinnen und Bürger, die Anlieferungen am Kreisabfallzentrum planen, gelten am 23. April folgende Zeiten:

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Geöffnet: 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr (durchgängig)

Geschlossen: ab 13:00 Uhr

Ab dem darauffolgenden Arbeitstag stehen alle Dienststellen sowie das Abfallzentrum wieder zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung.