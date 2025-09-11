Landratsamt Haßberge startet Informationskampagne zur Eigenvorsorge der Bevölkerung
LANDKREIS HASSBERGE – Das Landratsamt Haßberge hat in Zusammenarbeit mit lokalen Hilfsorganisationen und dem Kreisfeuerwehrverband Haßberge das Projekt „Was tun, wenn…?“ ins Leben gerufen. Ziel der Kampagne ist es, die Bürgerinnen und Bürger für die Wichtigkeit der eigenen Vorsorge bei Katastrophen und Krisen zu sensibilisieren.
In Notsituationen wie Sturm, Hochwasser oder langanhaltenden Stromausfällen leisten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisationen Großartiges. Jedoch ist auch die eigene Vorsorge entscheidend, um handlungsfähig zu bleiben. Landrat Wilhelm Schneider betont: „Wer vorbereit ist, schützt nicht nur sich selbst, sondern entlastet auch die Einsatzkräfte und hilft, die Gemeinschaft widerstandsfähiger zu machen.“
Der Landrat ruft die Bevölkerung dazu auf, regelmäßig Vorräte an Lebensmitteln und Wasser zu prüfen, eine Notfallapotheke und ein Notgepäck bereitzuhalten sowie sich über Warn- und Informationskanäle wie NINA oder KATWARN zu informieren. Ebenso wichtig sei es, mit der Familie einen Verhaltensplan für Krisen zu besprechen und an hilfsbedürftige Mitmenschen zu denken.
Die Informationskampagne soll den Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen, einen persönlichen Notfallplan zu entwickeln. Aktuelle Themenfelder und weiterführende Informationen sind unter dem Link www.hassberge.de/notfall abrufbar.
