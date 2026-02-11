Auto IU
Landratsamt Hassfurt am Faschingsdienstag nur vormittags offen
HASSBERGE – Das Landratsamt Haßberge sowie sämtliche Außenstellen sind am Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026, von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Für die Kfz-Zulassungsstellen in Ebern und Hofheim gelten leicht abweichende Zeiten; diese stehen den Bürgern von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr zur Verfügung.
Das Kreisabfallzentrum in Wonfurt bleibt an diesem Tag wie gewohnt erreichbar. Anlieferungen werden dort laut Mitteilung des Abfallwirtschaftsbetriebs zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr sowie von 12:45 Uhr bis 16:00 Uhr entgegengenommen.
