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Landratsamt Haßfurt und Außenstellen am 17. Juli geschlossen
HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Das Landratsamt Haßberge bleibt am Freitag, 17. Juli, aufgrund einer internen Veranstaltung geschlossen. Betroffen sind sämtliche Außenstellen sowie das Kreisabfallzentrum in Wonfurt.
An diesem Tag stehen die Dienstleistungen des Landratsamtes und seiner Außenstellen nicht zur Verfügung. Auch das Kreisabfallzentrum in Wonfurt bleibt geschlossen.
Das Landratsamt Haßberge bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Schließung bei ihren Planungen zu berücksichtigen.
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