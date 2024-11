Landratsamt Schweinfurt: Ab Januar 2025 können Bauanträge online eingereicht werden

LANDKREIS SCHWEINFURT – Ab dem 1. Januar 2025 können Bauanträge im Landkreis Schweinfurt auch digital eingereicht werden.

Über ein Onlineformular wird es möglich, die Anträge direkt an das Landratsamt zu übermitteln, wobei auch Pläne als Anhang beigefügt werden können. Um den Antragsstellern zu helfen, ihre Anträge möglichst vollständig zu erstellen, wird es zusätzliche Hilfestellungen geben. Dies soll zu einer verkürzten Bearbeitungszeit und damit zu einer Beschleunigung des gesamten Verfahrens führen.

Die Antragstellung in Papierform bleibt weiterhin möglich, allerdings wird künftig nur noch eine Ausfertigung der Antragsunterlagen erforderlich sein.

Mit der Einführung des digitalen Bauantrags gibt es auch eine bedeutende Änderung im Verfahrensablauf: Ab dem 1. Januar 2025 sind Bauanträge, Vorbescheidsanträge und ähnliche Anträge, bei denen das Landratsamt Schweinfurt die abschließende Entscheidung trifft, direkt beim Landratsamt und nicht mehr bei der Gemeinde einzureichen. Lediglich bei Verfahren, in denen die Gemeinde die abschließende Entscheidung trifft, bleibt die Antragstellung in Papierform über die Gemeinde bestehen.

Weitere Informationen zum digitalen Bauantragsverfahren stehen auf der Plattform des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr unter www.digitalerbauantrag.bayern.de zur Verfügung.

Landrat Florian Töpper betont: „Wir verstehen uns als moderne, bürgerfreundliche Verwaltung, die innovative Möglichkeiten konsequent nutzt, unser Serviceangebot stetig zu verbessern. Mit der Einführung des digitalen Bauantrags bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern einen echten Mehrwert, da die Anträge nun unabhängig von Ort und Zeit eingereicht werden können. Bearbeitungszeiten werden verkürzt und die Abläufe für alle Beteiligten vereinfacht.“

Weitere Informationen zum digitalen Bauantrag sowie den Online-Assistenten, die ab dem 1. Januar 2025 freigeschaltet werden, sind auch auf der Webseite des Landkreises Schweinfurt unter www.landkreis-schweinfurt.de verfügbar.

Zur Einführung des digitalen Bauantrags wird das Landratsamt für bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser am 11. Dezember 2024 um 9 Uhr eine Informationsveranstaltung anbieten. Diese kann sowohl in Präsenz als auch online besucht werden. Interessierte können sich per E-Mail unter digitalerbauantrag@lrasw.de anmelden.



