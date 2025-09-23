Auto IU
Landratsamt Schweinfurt am 24. September wegen Betriebsausflug geschlossen
LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Landratsamt Schweinfurt gibt bekannt, dass es am Mittwoch, dem 24. September 2025, ganztägig geschlossen bleibt. Grund für die Schließung ist ein Betriebsausflug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, dies bei ihren Planungen zu berücksichtigen.
Von der Schließung ausgenommen sind das Abfallwirtschaftszentrum sowie der Wertstoffhof Rothmühle. Diese beiden Einrichtungen sind von dem Betriebsausflug nicht betroffen und haben am Mittwoch, wie gewohnt, von 8 bis 16 Uhr geöffnet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!