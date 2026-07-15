Landratsamt Schweinfurt ehrt langjährige Beschäftigte

LANDKREIS SCHWEINFURT – Landrat Florian Töpper hat langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts Schweinfurt für ihre Verbundenheit und ihren Einsatz im öffentlichen Dienst gewürdigt. Im Rahmen einer Feierstunde wurden zudem Beschäftigte in den Ruhestand verabschiedet.

Gemeinsam mit Personalratsvorsitzendem Herbert Memmel gratulierte Landrat Töpper vier Kolleginnen zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden aus dem aktiven Berufsleben verabschiedet.

„Vielzählig und vielfältig sind die Aufgaben unseres Hauses, ebenso Ihre beruflichen Werdegänge. Was Sie alle eint: Ihr langjähriges, tatkräftiges Engagement im öffentlichen Dienst, Ihr Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises. Dafür bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen allen“, sagte Landrat Florian Töpper.

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Für 25 Jahre Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst wurden geehrt:

Christina Fischer (Gesundheitsamt)

Brigitte Goss (Umweltamt – Kreisgartenfachberatung)

Manuela Kaiser (Amt für Jugend und Familie – Jugendsozialarbeit an Schulen)

Andrea Hohlheimer (Hochbauamt)

In den Ruhestand verabschiedet wurden:

Monika Böhm-Weniger (zuletzt Abfallwirtschaft)

Brigitte Rebhan (zuletzt Kreisentwicklung, Regionalmanagement)

Dr. Hermann Stein (zuletzt Veterinäramt)

Jutta Moritz (zuletzt Finanzverwaltung)

Brigitte Pfeifer (zuletzt Bauamt)

Sonja Pfister (zuletzt Jobcenter)

Holger Strunk (zuletzt Amt für Soziales)