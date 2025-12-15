Auto IU
Landratsamt und Kreisabfallzentrum Haßfurt am 17. Dezember nur vormittags geöffnet
LANDKREIS HASSBERGE – Aufgrund einer internen Veranstaltung gelten am Mittwoch, den 17. Dezember, geänderte Öffnungszeiten für das Landratsamt Haßberge und das Kreisabfallzentrum in Wonfurt.
-
Landratsamt Haßberge (mit allen Dienststellen): Geöffnet bis 12:30 Uhr. Danach ist die Behörde geschlossen.
-
Kreisabfallzentrum Wonfurt: Geöffnet von 8:00 Uhr bis 13:30 Uhr. Danach sind keine Anlieferungen mehr möglich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!