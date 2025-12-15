Auto IU

Landratsamt und Kreisabfallzentrum Haßfurt am 17. Dezember nur vormittags geöffnet

LANDKREIS HASSBERGE – Aufgrund einer internen Veranstaltung gelten am Mittwoch, den 17. Dezember, geänderte Öffnungszeiten für das Landratsamt Haßberge und das Kreisabfallzentrum in Wonfurt.

