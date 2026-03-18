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Landratswahl im Landkreis Bad Kissingen: Mario Götz unterzeichnet Annahmeerklärung

18. März 2026Letztes Update 18. März 2026
Landratswahl im Landkreis Bad Kissingen: Mario Götz unterzeichnet Annahmeerklärung
Mario Götz (Mitte) unterschreibt die Annahmeerklärung der Wahl für das Amt des Landrates. Mit dabei waren Landrat Thomas Bold (links) und Landkreiswahlleiter Johannes Büttner (rechts). Foto: Landkreis Bad Kissingen/Lena Metz
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BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Nach seinem deutlichen Wahlsieg mit 74,5 Prozent der Stimmen hat Mario Götz, der bisherige Bürgermeister von Oberthulba, nun auch formell die Wahl zum neuen Landrat angenommen. Mit der Unterzeichnung der Annahmeerklärung im Landratsamt sind die Weichen für den anstehenden Amtswechsel am 1. Mai gestellt.

Die offizielle Bestätigung des Wahlergebnisses durch den Kreiswahlausschuss steht als letzter formaler Schritt noch aus, doch die Vorbereitungen für die Übergabe laufen bereits auf Hochtouren. Der amtierende Landrat Thomas Bold, der nach 24 Jahren im Amt verabschiedet wird, legt großen Wert auf einen nahtlosen Übergang. In den kommenden sechs Wochen stehen zahlreiche Schlusssitzungen und Übergabegespräche an, um den neuen Kreistag und seinen Nachfolger bestmöglich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten.

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Die Details zum Amtswechsel im Überblick:

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  • Wahlergebnis: Mario Götz wurde mit einer breiten Mehrheit von 74,5 Prozent gewählt.

  • Amtsantritt: Die offizielle Amtszeit beginnt am 1. Mai 2026 mit der konstituierenden Sitzung und der Vereidigung.

  • Übergangsphase: Thomas Bold leitet bis Ende April die Geschicke des Landkreises und bereitet die Verabschiedung aktueller Themen im Kreisausschuss vor.

  • Kontinuität: Da Mario Götz bereits seit sechs Jahren als Kreisrat tätig ist, ist er mit den laufenden Projekten des Landkreises bestens vertraut.

Sowohl der scheidende als auch der künftige Landrat blicken zuversichtlich auf den Wechsel. Während Bold auf über zwei Jahrzehnte harmonischer Zusammenarbeit im Kreistag zurückblickt, konzentriert sich Götz in den verbleibenden Wochen parallel darauf, seinem eigenen Nachfolger im Rathaus Oberthulba einen geordneten Start zu ermöglichen. Die feierliche Verabschiedung von Thomas Bold nach fast einem Vierteljahrhundert im Dienst des Landkreises ist für Ende April geplant.

Weitere Informationen zur Arbeit des Landratsamtes und zu künftigen Sitzungsterminen finden Sie unter:

www.landkreis-badkissingen.de

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