Langjährige Bibliotheksleitung in Schonungen verabschiedet

SCHONUNGEN – Die Bibliothek verzeichnet steigende Leserzahlen und verabschiedet langjährige Leiterin

Die Bibliothek in Schonungen erfreut sich wachsender Beliebtheit: Seit ihrem Umzug in das restaurierte alte Rathaus ist die Anzahl der Abonnements und der Zuspruch noch einmal deutlich gestiegen. Auf zwei Etagen bietet die Bücherei eine breite Auswahl an Romanen, Sachbüchern, Kinder- und Jugendbüchern sowie eine große Nachfrage nach Zeitschriften, Hörbüchern, CDs und DVDs. Neu im Bestand sind nun auch sogenannte „Tonies“ – kleine Figuren, die als Hörspiele für Kinder genutzt werden können. Insgesamt umfasst der Bestand derzeit 15.193 Medien, wie Bürgermeister Stefan Rottmann berichtet.

Bibliotheksleiterin Cornelia Walter und ihr Team sorgen dafür, dass das Angebot stets aktuell bleibt. „Wir müssen mit der Zeit gehen, damit wir Leserinnen und Leser an uns binden!“, betont Rottmann. Besonders gefragt ist das digitale Onleihe-Angebot, das mit 58.000 digitalen Medien rund um die Uhr zur Verfügung steht.

Engagement für Leseförderung und steigende Ausleihzahlen

Ein besonderer Schwerpunkt lag für Cornelia Walter stets auf der Leseförderung. Durch Kooperationen mit Schulen, Vorleseaktionen und Veranstaltungen wie dem Kinderbuchtheater wurde die Freude am Lesen gezielt gefördert. Ein herausragendes Projekt ist der Leseclub „Lesewerkstatt – Wo aus Buchstaben Geschichten werden“, der in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen und dem Diakonischen Werk Schweinfurt ins Leben gerufen wurde.

Die Bibliothek verzeichnete 2024 einen deutlichen Anstieg an aktiven Lesern: 1.164 Menschen nutzten das Angebot regelmäßig – ein Plus von 151 Lesern im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden fast 48.000 Medien ausgeliehen, was die steigende Attraktivität der Bücherei unterstreicht.

Verabschiedung von Cornelia Walter nach über 50 Jahren

Nach über 50 Jahren verabschiedete sich Cornelia Walter aus ihrem aktiven Dienst. Seit 1971 prägte sie die Entwicklung der Bücherei maßgeblich. „Das Motto unseres Leseclubs ‚Wo aus Buchstaben Geschichten werden‘ war für mich immer ein Leitgedanke“, erklärte sie in ihrer Abschiedsrede. Sie bedankte sich bei Bürgermeister, Verwaltung und ihrem Team für die langjährige Unterstützung.

Bürgermeister Stefan Rottmann würdigte ihre Verdienste: „Cornelia Walter hat die Bibliothek zu einem beliebten Anlaufpunkt für Leseratten, Bücherwürmer und Familien gemacht.“ Mit Claudia Scheuring übernimmt nun eine engagierte Nachfolgerin die Leitung der Bibliothek in Schonungen.