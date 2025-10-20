Langsam kommt die U11 der Schnüdel Akademie in Fahrt
SCHWEINFURT – Die U11-Mädchen des FC Schweinfurt mussten am Samstag beim Auswärtsspiel gegen den FV Giech in Drosendorf, der als stärkste Mannschaft der Liga gilt, eine 0:3 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Trotz der Niederlage zeigte das Team eine spielerisch starke Vorstellung, insbesondere in der ersten Halbzeit, in der sie weite Teile der Partie bestimmten.
Die jungen Schweinfurterinnen überzeugten mit guten Kombinationen und einem mutigen Auftritt, verpassten es jedoch, ihre Chancen konsequent zu nutzen. Der FV Giech zeigte sich kaltschnäuziger und ging in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, was gleichzeitig der Pausenstand war.
Nach dem Seitenwechsel fiel in der 30. Minute das 2:0, und in der 46. Minute besiegelte das 3:0 den Endstand. Die Schweinfurterinnen kämpften bis zum Schluss, doch in dieser Phase fehlte der letzte Wille, den Anschlusstreffer zu erzwingen. Wenn die Mädchen ihre guten Kombinationen künftig mit mehr Entschlossenheit im Abschluss verbinden, werden die nächsten Erfolge sicher nicht lange auf sich warten lassen.
