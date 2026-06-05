Laterne komplett zerstört: Transporter-Fahrer flüchtet nach Ladungs-Crash in Engstelle
GEMÜNDEN AM MAIN / LKR. MAIN-SPESSART – Ein 21-jähriger Transporter-Fahrer hat am Mittwochnachmittag in der Gemündener Innenstadt einen erheblichen Sachschaden angerichtet und ist danach einfach abgehauen. Dank Zeugen und einer schnellen Fahndung der Polizei konnte der flüchtige Unfallverursacher jedoch schon kurze Zeit später in einem Nachbarort gestellt werden. Ihn erwartet nun ein handfestes Strafverfahren.
Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (3. Juni 2026) gegen 14:20 Uhr in der Mühltorstraße.
Mit überstehendem Rohr gegen Hauswand und Laterne
Der junge Mann war mit seinem Transporter in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf der Ladefläche transportierte er ein langes Kunststoffrohr, das ungesichert und deutlich überstehend am Führerhaus vorbeiragte. Als der Fahrer eine Engstelle der Mühltorstraße passierte, unterschätzte er die Ausmaße seiner Ladung: Das Rohr krachte mit voller Wucht gegen eine Hausfassade und eine dort montierte Straßenlaterne.
Während das Gebäude mit leichten Kratzern davonkam, wurde die Straßenlaterne durch den Aufprall völlig zerstört. Durch den Crash rutschte auch ein Teil der Ladung auf die Fahrbahn. Der 21-Jährige stoppte zwar kurz seinen Transporter, dachte aber gar nicht daran, den Schaden zu melden. Stattdessen sammelte er hastig die herabgefallenen Teile von der Straße, warf sie zurück aufs Auto und flüchtete vom Unfallort.
Polizei stellt Flüchtigen im Nachbarort
Zeugen alarmierten umgehend die Polizei und gaben eine Beschreibung des Transporters durch. Die Polizeiinspektion Gemünden leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen im Nahbereich ein – mit Erfolg: Nur kurze Zeit später entdeckten die Beamten das beschädigte Fluchtfahrzeug samt dem 21-jährigen Fahrer in einem Nachbarort.
Gegen den Unfallverursacher, einen Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit, wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort (Unfallflucht) eingeleitet. Zudem bleibt er nicht nur auf seinem eigenen Schaden sitzen: Der durch den Leichtsinn entstandene Gesamtschaden an Hauswand und Laterne wird von der Polizei auf rund 3.000 Euro geschätzt.
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