Laternenmast umgeknickt und geflüchtet: Polizei sucht großen Mercedes nach Unfall in Haßfurt
HAßFURT – Die Polizeiinspektion Haßfurt fahndet nach einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, der am Mossanger eine Straßenlaterne gerammt und massiven Sachschaden angerichtet hat. Statt den Unfall zu melden, flüchtete der Verursacher einfach von der Unfallstelle. Aufgrund der Spurenlage steht ein bestimmter Fahrzeughersteller im Visier der Ermittler.
Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 17:30 Uhr.
Durch die Wucht des Aufpralls knickte der metallene Laternenmast komplett um und stürzte auf den angrenzenden Gehweg. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Einsturzes keine Fußgänger auf dem Trottoir, sodass niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden ist dennoch beträchtlich.
Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge muss es sich bei dem Unfallwagen um ein größeres Fahrzeug – vermutlich einen Transporter, eine schwere Limousine oder ein SUV – des Herstellers Mercedes handeln. Am Unfallort konnten entsprechende Spuren gesichert werden. An dem Verursacherfahrzeug dürfte zudem ein erheblicher Schaden im Front- oder Heckbereich entstanden sein.
Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Die Ermittler fragen:
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Wer hat im genannten Zeitraum am Mossanger verdächtige Fahrgeräusche oder einen lauten Knall wahrgenommen?
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Wer hat dort einen großen Mercedes beim Rangieren oder Vorbeifahren beobachtet?
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Wer kann Hinweise auf einen frisch beschädigten, größeren Mercedes geben, auf den die Beschreibung passt?
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Hinweise an: Polizeiinspektion Haßfurt
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Telefon: 09521/927-0
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