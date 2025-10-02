Auto IU
Laubsackbons für Grundstückseigentümer
SCHWEINFURT – Der Servicebetrieb der Stadt Schweinfurt hat mitgeteilt, dass aufgrund der notwendigen Sparmaßnahmen und der Erfahrung, dass viele der versandten Laubsäcke ungenutzt bleiben, diese in diesem Jahr nicht an die Haushalte verschickt werden. Um die Laubentsorgung dennoch zu unterstützen, erhalten alle an die städtische Müllabfuhr angeschlossenen Grundstückseigentümer einen Laubsackbon.
Mit diesem Bon können vier Laubsäcke kostenfrei an folgenden Stellen abgeholt werden:
- Im Servicebetrieb Bau und Stadtgrün (Magazin oder Abfallwirtschaft, Sennfelder Bahnhof 2)
- Am Wertstoffhof
Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Bitte beachten Sie bei der Nutzung der Laubsäcke folgende Regeln:
- Die Säcke dürfen ausschließlich mit dem Laub befüllt werden, das bei der Straßenreinigung auf dem Grundstück anfällt.
- Die Säcke dürfen nicht für andere Gartenabfälle verwendet werden.
- Die gefüllten Laubsäcke sind am Tag der Restmüllabfuhr (entsprechend dem Müllkalender) am Straßenrand bereitzustellen.
Bei Fragen steht das Team der Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de zur Verfügung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!