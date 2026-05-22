Laufen für den Schatten: 6. Volkacher Schullauf wird zum riesigen Erfolg auf neuer Sportanlage
VOLKACH – „Auf die Plätze – fertig – los!“ Als dieses Kommando über den Sportplatz der Grund- und Mittelschule Volkach schallte, gab es für die rund 300 Schülerinnen und Schüler kein Halten mehr. Der 6. Volkacher Schullauf verwandelte das frisch sanierte Schulgelände in eine stimmungsvolle Arena für den guten Zweck. Im Fokus stand dabei nicht der Leistungssport, sondern das gemeinsame Engagement der gesamten Schulfamilie.
Der beliebte Benefizlauf findet im jährlichen Wechsel mit dem klassischen Schulfest statt und lockte neben den Kindern von der ersten bis zur zehnten Klasse auch rund 50 Erwachsene – darunter Lehrkräfte, Eltern und Geschwister – aktiv auf die Strecke.
Das gemeinsame Ziel in diesem Jahr: Geld zu erlaufen, um auf dem Schulgelände neue Bäume zu pflanzen, die künftig als natürliche Schattenspender für die Sportler dienen sollen.
Flexibles Konzept für maximale Begeisterung
Das Erfolgsrezept des Schullaufs liegt in seiner Barrierefreiheit. Die rund drei Kilometer lange Laufstrecke musste nicht zwingend im Sprinttempo absolviert werden. Um wirklich jeden einzubinden, waren auch Walken, gemütliches Spazieren oder das Schieben von Kinderwagen ausdrücklich erlaubt.
Je nach Kondition, Lust und Laune konnte die Runde auch mehrfach absolviert werden. Die finanzielle Basis dafür hatten die Schüler im Vorfeld selbst gelegt: Sie rekrutierten im Familien- und Bekanntenkreis großzügige Sponsoren, die entweder einen Festbetrag spendeten oder pro gelaufene Runde bares Geld für das Begrünungsprojekt zusicherten.
Einweihung der sanierten 260.000-Euro-Sportanlage
Ein besonderes Highlight bot der Rahmen des Laufs, denn die Teilnehmenden durften die brandneue, vom Schulverband Volkach finanzierte Sportanlage einweihen. Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein zeigte sich vor Ort sichtlich stolz auf die Investition:
„Wir haben rund 260.000 Euro investiert, das hat sich gelohnt“, lobte das Stadtoberhaupt und wünschte allen Läuferinnen und Läufern viel Erfolg.
Im Zuge der Generalsanierung wurden die Kunststoffbeläge des Allwetterplatzes, der Laufbahn und der Weitsprunggrube komplett abgetragen und erneuert. Neben einer frischen Linierung wurden auch sämtliche Sportgeräte wie Handballtore, Basketball- und Volleyballanlagen komplett ausgetauscht. Neue Fundamente, eine modernisierte Kugelstoßanlage und eine hygienische Sprunggrubenabdeckung runden das moderne Areal ab.
Starke Partner und Event-Charakter
Dass der Schullauf den Charakter eines großen, bunten Schulfestes annahm, war der Unterstützung zahlreicher Helfer und Sponsoren zu verdanken:
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Verpflegung & Support: Edeka Kolb spendete frisches Obst und kühle Getränke zur Stärkung, während die Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald das Projekt mit einer Finanzspritze unterstützte.
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Sicherheit: Eine Bereitschaftsstaffel des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sicherte die Veranstaltung medizinisch ab.
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Elternbeirat & Abschlussklassen: Der Elternbeirat packte an allen Ecken mit an. Die zehnten Klassen nutzten die Gelegenheit, um mit einer eigenen Kaffee- und Kuchenbar die Kasse für ihre anstehende Abschlussfahrt aufzubessern.
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Entertainment: Ein schulinternes DJ-Team aus der Abschlussklasse sorgte für die passenden Beats, während Marco Maiberger schwungvoll als Moderator durch den sportlichen Vormittag führte.
„Das ist immer ein besonderes Ereignis für die gesamte Schulfamilie“, zog Rektor Thomas Riehle ein rundum positives Fazit. Die erlaufene Summe sorgt nun dafür, dass die neue Sportanlage schon bald ein ganzes Stück grüner wird.
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