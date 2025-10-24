Auto IU

Laufende Erinnerung beim 30. Würzburger Gedächtnislauf – Anmeldung ab sofort möglich

24. Oktober 2025Letztes Update 24. Oktober 2025
WÜRZBURG – Der Würzburger Gedächtnislauf findet am Samstag, den 21. März 2026, zum 30. Mal statt und steht unter dem Motto „Laufend Erinnerung bewahren“. Die traditionsreiche und kostenlose Veranstaltung, die an die Zerstörung Würzburgs im Zweiten Weltkrieg erinnert, startet um 11:00 Uhr am Würzburger Rathaus.

Der Gedächtnislauf bietet verschiedene Distanzen für alle Alters- und Leistungsgruppen an:

  • 5 km: bis Zell
  • 10 km: bis Margetshöchheim
  • 21 km (Halbmarathon): bis Himmelstadt (Altersvorgabe 16 Jahre)
  • 28 km: bis Karlstadt
  • 44 km (Langdistanz): bis Gemünden (Altersvorgabe 18 Jahre)

Die Veranstaltung ist kein Wettkampf; es gibt keine Zeitmessung, keine Ranglisten und keinen Startschuss. Im Vordergrund stehen Gemeinschaft, Erinnerung und Bewegung. Entlang der Strecke werden Verpflegungsstellen eingerichtet, und im Ziel in Gemünden warten Getränke, Kaffee und Kuchen. Für die Teilnehmer der Langdistanz wird ein Taschentransport angeboten.

Statt einer Teilnahmegebühr bitten die Veranstalter um Spenden. Diese kommen über Kolping Mainfranken und die Johanniter-Unfall-Hilfe sozialen Projekten in der Region zugute.

Nachmeldungen sind am Lauftag vor Ort möglich. Alle Informationen und die Online-Anmeldung sind unter www.gedaechtnislauf.de verfügbar.

