Laufende Erinnerung zum 80. Jahrestag der Zerstörung Würzburgs

WÜRZBURG – Zum 80. Mal jährt sich 2025 die Bombardierung der Stadt Würzburg im Zweiten Weltkrieg. Zum 29. Mal erinnert der Würzburger Gedächtnislauf an dieses traurige Ereignis. Die traditionsreiche Veranstaltung startet am Samstag, 22. März, um 11 Uhr am Würzburger Rathaus. Anmeldungen sind bereits möglich.

Die Veranstaltergemeinschaft aus Stadtmarathon Würzburg, Johanniter-Unfallhilfe und Kolping-Mainfranken bietet wie immer verschiedene Distanzen an: 5 km sind bei der kürzesten Variante nach Zell zurückzulegen, nach Margetshöchheim sind es knapp 10 km. Wer die Halbmarathon-Distanz bewältigen will, muss bis Himmelstadt laufen. 28 km beträgt die Distanz nach Karlstadt. Ultraläuferinnen und -läufer haben bis zu ihrem Zielpunkt in Gemünden 44 km vor sich.

Beim Gedächtnislauf handelt es sich nicht um einen sportlichen Wettkampf. Vielmehr steht unter dem Motto „Laufend Erinnerung bewahren“ das Gedenken an die Opfer von Krieg und Zerstörung im Mittelpunkt. Deshalb gibt es auch weder Zeitnahme noch Ergebnislisten.

Zur Versorgung der Sportlerinnen und Sportler haben die Veranstalter in diesem Jahr eine Reihe an Verpflegungsstellen eingerichtet. Getränke gibt es in Zell (km 5), Margetshöchheim (km 10), Zellingen (km 17), in Himmelstadt (km 21) und in Karlstadt (km 28), am Ziel in Gemünden außerdem Kuchen.

Die Anmeldung zum Lauf erfolgt unter www.wuerzburg-marathon.de/event/wuerzburger-gedaechtnislauf/. Dort gibt es auch weitere Informationen. Gemeldete Teilnehmer können sich ihre Startnummer selbst ausdrucken. Startgebühren werden nicht erhoben, stattdessen bitten die Veranstalter um Spenden – diese gehen über Kolping Mainfranken an benachteiligte Menschen in der Region sowie über die Johanniter an Kindergärten in Würzburg.

Die Rückfahrt zum Ziel erfolgt in Eigenregie beziehungsweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Teilnehmer, die bis nach Gemünden laufen, können vor dem Start eine Tasche mit Wechselkleidung abgeben, die zum Ziel transportiert wird. Für die kürzeren Strecken müssen die Läuferinnen und Läufer bei Bedarf selbst einen Taschentransport organisieren.