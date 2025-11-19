Auto IU
Laut & Stark gegen Gewalt – Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November
SCHWEINFURT – Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen rufen das Schweinfurter Frauenplenum und die Gleichstellungsstelle der Stadt zur Beteiligung an einem „Come together“ und einem Demonstrationszug auf.
Die Veranstaltung findet am 25. November statt:
- Start: 16:00 Uhr auf dem Albrecht-Dürer-Platz.
- Demonstrationszug: Kurzer Zug zum Rathaus, wo die Fahne „Frei leben ohne Gewalt“ gehisst ist.
- Statements: Ab 17:00 Uhr werden am Rathaus unterschiedliche Statements zur Problematik gehalten.
- Abschluss: Ökumenische Andacht in der St. Johanniskirche.
Die Aktion wird von der UN-Kampagne „Orange the World“ unterstützt. Teilnehmer werden gebeten, ein orangenes Accessoire oder Kleidungsstück zu tragen, um ihre Solidarität mit dem Aufruf zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen auszudrücken.
