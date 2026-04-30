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Lazuli in Haßfurt: Einzigartiger Klangkosmos aus Frankreich

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Lazuli in Haßfurt: Einzigartiger Klangkosmos aus Frankreich
Foto: Aline Leonetti
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HAẞFURT, LKR. HAẞBERGE – Am Samstag, den 16. Mai, verwandelt die französische Formation „Lazuli“ die Rathaushalle Haßfurt in eine mystische Klangwelt aus Progressive Rock, Chanson und Weltmusik.

Die fünf Musiker aus Frankreich sind bekannt für ihre außergewöhnliche Mischung aus lyrischen Melodien, Folk-Elementen und kraftvollen Percussion-Einsätzen. Vergleiche mit Größen wie King Crimson oder Peter Gabriel greifen dabei oft zu kurz, da die Band durch ihre Instrumentierung einen ganz eigenen Stil kreiert.

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Besonderes Augenmerk liegt auf der Instrumentierung: Neben Marimba und Vibraphon kommt die weltweit einzigartige „Leode“ zum Einsatz – ein eigens entwickeltes Instrument, das für völlig neue, atmosphärische Klänge sorgt. Lazuli gastiert im Rahmen ihrer Tour zum neuen Album in Haßfurt und verspricht ein Konzerterlebnis mit Gänsehautgarantie.

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Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets sind online erhältlich unter

www.kulturamt-hassfurt.de

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