Lea Söder wird in diesem Jahr als Quellenkönigin das traditionsreiche Rakoczy-Fest begleiten
BAD KISSINGEN – Lea Söder wird in diesem Jahr als Quellenkönigin das traditionsreiche Rakoczy-Fest repräsentieren. Die gebürtige Aschacherin, die heute im Stadtteil Garitz lebt, verkörpert damit vom 24. bis 26. Juli eine der zentralen Symbolfiguren des Festes und steht stellvertretend für die berühmten Heilquellen der Welterbestadt.
Die Figur der Quellenkönigin, die ihre Wurzeln in der griechischen Mythologie hat, zählt neben Fürst Férenc Rákóczi II. zu den wichtigsten Repräsentanten der historischen Persönlichkeiten während des Festwochenendes. Kurdirektor Sebastian Dresbach betonte bei der Vorstellung, dass mit Lea Söder eine engagierte Botschafterin gefunden wurde, die die enge Verbindung der Stadt zu ihrem heilenden Wasser sympathisch nach außen trägt.
Eine Kindheitserinnerung wird zur Realität
Für die neue Quellenkönigin geht mit der Ernennung ein persönlicher Traum in Erfüllung. Bereits seit ihrer Kindheit ist sie eng mit dem Fest verbunden und erinnert sich besonders gerne an die prächtigen Festzüge und historischen Kostüme. Beruflich ist die Steuerfachangestellte zudem in der Konditorei „Pralinen Troll“ tätig, wodurch sie bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig hautnah am Festgeschehen beteiligt war.
Ihre Heimatstadt schätzt sie vor allem für die historischen Gebäude und die weitläufigen Parkanlagen:
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Natur und Sport: In ihrer Freizeit erkundet Söder die Region bevorzugt mit dem Motorrad oder dem Fahrrad.
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Aktivität: Wanderungen und Joggingeinheiten dienen ihr als Ausgleich zum beruflichen Alltag.
Highlights des Festwochenendes
Als Quellenkönigin erwartet Lea Söder ein straffes Programm mit zahlreichen Auftritten. Ein persönlicher Höhepunkt wird für sie der feierliche Festball sein, bei dem sie an der Seite des Fürsten Rákóczi das Fest mit einer Rede offiziell eröffnen darf.
Söder sieht ihrer Aufgabe mit großer Wertschätzung entgegen und lädt sowohl Einheimische als auch Gäste dazu ein, die Vielfalt der Bad Kissinger Heilwässer während der Festtage selbst zu entdecken. Das Rakoczy-Fest 2026 verspricht damit erneut, die historische Pracht Bad Kissingens lebendig werden zu lassen.
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