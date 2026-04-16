Auto IU

Lea Söder wird in diesem Jahr als Quellenkönigin das traditionsreiche Rakoczy-Fest begleiten

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026
Lea Söder wird in diesem Jahr als Quellenkönigin das traditionsreiche Rakoczy-Fest begleiten
Lea Söder - Foto: Nina Pereira Santo
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Lea Söder wird in diesem Jahr als Quellenkönigin das traditionsreiche Rakoczy-Fest repräsentieren. Die gebürtige Aschacherin, die heute im Stadtteil Garitz lebt, verkörpert damit vom 24. bis 26. Juli eine der zentralen Symbolfiguren des Festes und steht stellvertretend für die berühmten Heilquellen der Welterbestadt.

Die Figur der Quellenkönigin, die ihre Wurzeln in der griechischen Mythologie hat, zählt neben Fürst Férenc Rákóczi II. zu den wichtigsten Repräsentanten der historischen Persönlichkeiten während des Festwochenendes. Kurdirektor Sebastian Dresbach betonte bei der Vorstellung, dass mit Lea Söder eine engagierte Botschafterin gefunden wurde, die die enge Verbindung der Stadt zu ihrem heilenden Wasser sympathisch nach außen trägt.

Eine Kindheitserinnerung wird zur Realität

Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Für die neue Quellenkönigin geht mit der Ernennung ein persönlicher Traum in Erfüllung. Bereits seit ihrer Kindheit ist sie eng mit dem Fest verbunden und erinnert sich besonders gerne an die prächtigen Festzüge und historischen Kostüme. Beruflich ist die Steuerfachangestellte zudem in der Konditorei „Pralinen Troll“ tätig, wodurch sie bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig hautnah am Festgeschehen beteiligt war.

Das könnte Dich auch interessieren:

Präzisionswerkzeuge aus Solingen: Die Beluga-Serie von Paul Adrian

Seit dem Jahr 1901 steht die Solinger Manufaktur Paul Adrian für handwerkliche Präzision in der Messerfertigung. Mit der Beluga-Kochmesserserie bietet das Traditionsunternehmen spezialisierte Lösungen für die Verarbeitung von Fleisch und Fisch an, die höchste Materialqualität mit funktionalem Design

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Ihre Heimatstadt schätzt sie vor allem für die historischen Gebäude und die weitläufigen Parkanlagen:

  • Natur und Sport: In ihrer Freizeit erkundet Söder die Region bevorzugt mit dem Motorrad oder dem Fahrrad.

  • Aktivität: Wanderungen und Joggingeinheiten dienen ihr als Ausgleich zum beruflichen Alltag.

Highlights des Festwochenendes

Als Quellenkönigin erwartet Lea Söder ein straffes Programm mit zahlreichen Auftritten. Ein persönlicher Höhepunkt wird für sie der feierliche Festball sein, bei dem sie an der Seite des Fürsten Rákóczi das Fest mit einer Rede offiziell eröffnen darf.

Söder sieht ihrer Aufgabe mit großer Wertschätzung entgegen und lädt sowohl Einheimische als auch Gäste dazu ein, die Vielfalt der Bad Kissinger Heilwässer während der Festtage selbst zu entdecken. Das Rakoczy-Fest 2026 verspricht damit erneut, die historische Pracht Bad Kissingens lebendig werden zu lassen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. April 2026Letztes Update 16. April 2026

Mehr

Serie von Unfallfluchten in Schweinfurt und Sennfeld: Polizei sucht Zeugen

Serie von Unfallfluchten in Schweinfurt und Sennfeld: Polizei sucht Zeugen

16. April 2026
Vielfältiges Kursangebot in Bad Kissingen: Jetzt noch Restplätze an der vhs sichern

Vielfältiges Kursangebot in Bad Kissingen: Jetzt noch Restplätze an der vhs sichern

16. April 2026
Opferstockaufbrüche in Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe

Opferstockaufbrüche in Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen: Polizei bittet um Mithilfe

16. April 2026
Brand in Einfamilienhaus: Hoher Sachschaden in Faulbach

Brand in Einfamilienhaus: Hoher Sachschaden in Faulbach

16. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)