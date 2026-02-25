Leben mit Multiple Sklerose – Selbsthilfegruppe fährt zum Info-Abend ins Bamberger Klinikum
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose unternehmen am Dienstag, den 3. März, eine gemeinsame Busfahrt nach Bamberg zu einem Informationsabend. Im Klinikum am Bruderwald referieren Experten über das Leben mit dieser chronischen Erkrankung und die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose.
Zu den Sprechern des Abends gehören Dr. Mario Giraldo, Oberarzt des MS Schwerpunktzentrums, sowie die Chefärztin Dr. Uta Hoeß und Beatrice Pflanz von der DMSG. Sie geben wertvolle Einblicke in die Herausforderungen für Patienten und zeigen auf, wie der Krankheitsverlauf positiv beeinflusst werden kann. Die Veranstaltung findet im Raum Residenz der Klinik in der Bugerstr. 80 statt.
Die gemeinsame Abfahrt mit dem Bus erfolgt gegen 17:00 Uhr in Sand, Johannissteig 10, bei Doris Kümmel. Da die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft die Fahrt finanziert, ist das Angebot für die Teilnehmenden kostenfrei. Sowohl Betroffene als auch andere Interessierte aus der Region können sich der Gruppe gerne anschließen.
Um die Planung der Plätze im Bus zu ermöglichen, wird um eine rechtzeitige telefonische Anmeldung unter der Nummer 09524 850 599 gebeten. Nutze die Gelegenheit für einen informativen Austausch und fachliche Beratung in Begleitung der Selbsthilfegruppe.
