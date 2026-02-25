Auto IU

Leben mit Multiple Sklerose – Selbsthilfegruppe fährt zum Info-Abend ins Bamberger Klinikum

25. Februar 2026Letztes Update 25. Februar 2026
Leben mit Multiple Sklerose – Selbsthilfegruppe fährt zum Info-Abend ins Bamberger Klinikum
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose unternehmen am Dienstag, den 3. März, eine gemeinsame Busfahrt nach Bamberg zu einem Informationsabend. Im Klinikum am Bruderwald referieren Experten über das Leben mit dieser chronischen Erkrankung und die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose.

Zu den Sprechern des Abends gehören Dr. Mario Giraldo, Oberarzt des MS Schwerpunktzentrums, sowie die Chefärztin Dr. Uta Hoeß und Beatrice Pflanz von der DMSG. Sie geben wertvolle Einblicke in die Herausforderungen für Patienten und zeigen auf, wie der Krankheitsverlauf positiv beeinflusst werden kann. Die Veranstaltung findet im Raum Residenz der Klinik in der Bugerstr. 80 statt.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Sicherheitsgefühl

Die gemeinsame Abfahrt mit dem Bus erfolgt gegen 17:00 Uhr in Sand, Johannissteig 10, bei Doris Kümmel. Da die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft die Fahrt finanziert, ist das Angebot für die Teilnehmenden kostenfrei. Sowohl Betroffene als auch andere Interessierte aus der Region können sich der Gruppe gerne anschließen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Langlebiger und widerstandsfähiger denn je: Neue Pfannenserie EXPLORE ON Keramik von Tefal

Mit der neuen Serie EXPLORE ON Keramik bringt Tefal eine besonders kratzfeste Pfannengeneration auf den Markt, die durch ihre innovative Fusion Core Versiegelung überzeugt. Du profitierst hierbei von einer viermal längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen, was die Pfannen zu

Mehr

Um die Planung der Plätze im Bus zu ermöglichen, wird um eine rechtzeitige telefonische Anmeldung unter der Nummer 09524 850 599 gebeten. Nutze die Gelegenheit für einen informativen Austausch und fachliche Beratung in Begleitung der Selbsthilfegruppe.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

25. Februar 2026Letztes Update 25. Februar 2026

Mehr

OB Martin Heilig beglückwünscht Würzburger Preisträger des „Deutschen Lehrkräftepreises – Unterricht innovativ“

OB Martin Heilig beglückwünscht Würzburger Preisträger des „Deutschen Lehrkräftepreises – Unterricht innovativ“

25. Februar 2026
Veranstaltungskalender Hammelburg für März 2026

Veranstaltungskalender Hammelburg für März 2026

25. Februar 2026
Spannender Familien-Aktions-Nachmittag in Volkach

Spannender Familien-Aktions-Nachmittag in Volkach

25. Februar 2026
Magersucht: Studie untersucht familien-basierten Therapieansatz

Magersucht: Studie untersucht familien-basierten Therapieansatz

25. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)