Lebenshilfe Schweinfurt würdigt 20 langjährige Mitarbeitende

SCHWEINFURT – Die Wohnheime der Lebenshilfe Schweinfurt haben 20 Mitarbeitende für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Ausgezeichnet wurden Beschäftigte für zehn, 20, 30 und 40 Jahre Einsatz.

Bei einer Feierstunde im zentralen Verwaltungsgebäude in der Gorch-Fock-Straße würdigte Einrichtungsleiter Sascha Turtschany die Jubilare als Menschen, die über viele Jahre Verantwortung übernommen und das Miteinander in den Wohnheimen geprägt hätten.

„Auf den ersten Blick feiern wir Dienstjahre und Zahlen“, sagte Turtschany. Dahinter stünden jedoch zahlreiche Begegnungen, Verlässlichkeit und Menschlichkeit. In den vergangenen Jahrzehnten hätten sich gesetzliche Rahmenbedingungen, technische Entwicklungen, Wohnformen und Anforderungen verändert. Die grundlegenden Fragen seien jedoch gleich geblieben: Wie gelinge ein gutes Leben? Wie könne Sicherheit geschaffen werden, ohne Freiheit unnötig einzuschränken? Und wie könne selbstbestimmtes Leben bestmöglich unterstützt werden?

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Turtschany dankte den Jubilaren für ihren langjährigen Einsatz. Sie hätten gezeigt, dass Professionalität und Menschlichkeit zusammengehörten und Veränderungen gemeinsam bewältigt werden könnten. Auch Roland Scheuring, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung der Lebenshilfe-Wohnheime, sprach den Geehrten seinen Dank für ihre Treue aus.

Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden Silvia Bilinder, Peter Burzynski, Nadine Heusinger, Michaela Jacob, Katharina Körlin, Barbara Mahr, Elena Markwart, Yahima Mora-Martinez, Tommy Poster, Justin Seuffert, Nadine Voll, Yvonne Walter, Markus Wiesmann und Sarah Ziegler geehrt.

Seit 20 Jahren gehören Maik Amlow und Susanne Mauder zur Lebenshilfe Schweinfurt. Für 30 Jahre wurden Jens Dambach und Marco Nöller ausgezeichnet. Annette Rybak und Christel Scheuring erhielten eine Ehrung für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Die Lebenshilfe Schweinfurt betreibt in Schweinfurt, Hammelburg und Fuchsstadt insgesamt 22 Wohn- und Wohnpflegeheime sowie verschiedene Seniorentagesgruppen. Rund 300 Menschen mit Behinderung finden dort ein Zuhause.