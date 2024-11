Lebenshilfe-Vorstand wieder komplett: Mitgliederversammlung besetzt offene Positionen neu

SCHWEINFURT – Während der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Schweinfurt am vergangenen Donnerstag, 14.11.2024, sind alle offenen Vorstandsposten des gemeinnützigen Vereins neu besetzt worden. Die Mitglieder wählten Norbert Hart zum neuen Vorsitzenden.

Er setzte sich dabei gegen Konrad Schneider durch, den stellvertretenden Vorsitzenden der Lebenshilfe Schweinfurt, der sich ebenfalls um das Amt beworben hatte. Weiter wählten die Mitglieder Konrad Schneiders Tochter, Martina Schurig, zur Schriftführerin des Vorstands. Klaus Krug und Ronald Müller wurden zu Beisitzern gewählt. Damit ist der Vorstand der Lebenshilfe Schweinfurt wieder komplett.

Der Vorstand hatte in den vergangenen Monaten nur noch aus drei Mitgliedern bestanden: dem stellvertretenden Vorsitzenden, Konrad Schneider, einer Beisitzerin, Heike Breitenbach, und dem Delegierten für die Lebenshilfe Hammelburg, Stefan Seufert. Der Vorstandsvorsitzende, die Schriftführerin und zwei Beisitzer waren im Januar und April dieses Jahres von ihren Ämtern zurückgetreten. Die Mitgliederversammlung in der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld war dementsprechend mit Spannung erwartet worden. Mit etwa 170 anwesenden Mitgliedern war sie zudem sehr gut besucht.

Fristgerecht zur Versammlung waren unter anderem Anträge eingereicht worden, den Vorstand komplett neu zu wählen und nicht nur die offenen Positionen nachzubesetzen. Die anwesenden Mitglieder lehnten es in zwei Abstimmungen allerdings mit jeweils deutlicher Mehrheit ab, Konrad Schneider und Heike Breitenbach von ihren Vorstandsämtern abzuberufen. Über die Position von Stefan Seufert konnte nicht abgestimmt werden. Dies hätte eine Änderung der Vereinssatzung der Lebenshilfe Schweinfurt vorausgesetzt. In dieser ist verankert, dass die Lebenshilfe Hammelburg einen Delegierten in den Vorstand der Lebenshilfe Schweinfurt entsendet.

Der neue Vorstandsvorsitzende, Norbert Hart, ist für die Lebenshilfe Schweinfurt kein Unbekannter. Er hatte dem gemeinnützigen Verein bereits 2007 bis 2010 vorgestanden.



