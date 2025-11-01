Lebensmittel retten – Menschen helfen mit der Tafel Aktion der Edeka Nordbayern
SCHWEINFURT / STADT UND LANDKREIS – Unter dem Motto „Lebensmittel retten. Menschen helfen!“ fand 2025 erneut eine gemeinsame Spendenaktion der TAFEL Schweinfurt und EDEKA Nordbayern statt. Kunden aller EDEKA-Filialen in Stadt und Landkreis Schweinfurt konnten zusätzliche Tüten mit haltbaren Lebensmitteln für die Tafel-Kunden erwerben und spenden.
Die fertig gepackten Tüten, gefüllt mit Lebensmitteln wie Nudeln, Pesto und Salzstangen, wurden für $5$ Euro im Markt gekauft und an einer Sammelstelle abgegeben. Diese haltbaren Produkte kommen aufgrund ihres langen Mindesthaltbarkeitsdatums sonst nur selten bei den Tafeln an.
Engagement der Tafel:
Die TAFEL Schweinfurt, eine gemeinnützige Organisation, rettet und sammelt nicht mehr verkäufliche Lebensmittel mit ehrenamtlichen Helfern.
- In Schweinfurt Stadt und Land werden dadurch regelmäßig über $3.200$ Menschen pro Woche unterstützt, darunter fast $900$ Kinder und Jugendliche.
- Die Arbeit der Tafel lindert die Not armutsbetroffener Menschen, ermöglicht eine ausgewogene Ernährung und trägt gleichzeitig zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung und damit zum Klimaschutz bei.
Die Tafel bedankte sich ausdrücklich bei allen teilnehmenden EDEKA-Filialen und den spendenfreudigen Kunden, die die Aktion zu einem vollen Erfolg werden ließen.
