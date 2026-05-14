Lebensqualität im Fokus: Kostenfreie Präventionskurse für die Generation 60+
LANDKREIS HAẞBERGE – Den Alltag aktiv gestalten, besser schlafen oder neue Kontakte knüpfen: Das Projekt „Mental gestärkt im Alter – Gesundheitsförderung 60+“ bietet auch im Sommer 2026 wieder ein vielfältiges Programm an. Die Kurse sind kostenfrei und finden in Kooperation mit der Gesundheitsregionplus, der VHS Haßberge und mit Unterstützung der AOK Bayern statt.
Das Angebot richtet sich an alle Menschen ab ca. 60 Jahren, die ihre Lebensqualität steigern und Herausforderungen des Älterwerdens proaktiv begegnen möchten.
Die kommenden Termine im Überblick
Die Veranstaltungen decken ein breites Spektrum an Themen ab und finden an verschiedenen Orten im Landkreis statt:
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Besser schlafen:
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22. Mai (Breitbrunn, 15:00 Uhr): Tipps und Übungen bei Schlafveränderungen im Alter.
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Lebensfragen & Abschied:
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29. Mai (Breitbrunn, 15:00 Uhr): Offener Austausch über Endlichkeit und den Umgang mit Trauer.
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Soziale Kontakte & Miteinander:
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02. Juni (Haßfurt, 16:00 Uhr): Wege aus der Einsamkeit – wie man leichter neue Kontakte knüpft.
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09. Juni (Haßfurt, 17:00 Uhr): „Für Ihr Alter sehen Sie aber gut aus“ – Umgang mit Altersvorurteilen.
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Alltagsgestaltung & Wohlbefinden:
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23. Juni (Untertheres, 17:00 Uhr): Den Tag bewusst strukturieren und Langeweile vermeiden.
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09. Juli (Untertheres, 16:30 Uhr): Positive Momente im Alltag entdecken und genießen.
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15. Juli (Untertheres, 16:00 Uhr): Gefühle als Wegweiser für die geistige Gesundheit nutzen.
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Flexible Teilnahme und Anmeldung
Interessierte können ganz flexibel entscheiden, ob sie nur einzelne oder mehrere Termine wahrnehmen möchten. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung über die VHS Haßberge erforderlich:
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Telefon: 09521 94200
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Online: www.vhs-hassberge.de
Nutzen Sie die Gelegenheit, in angenehmer Atmosphäre Neues zu lernen und sich mit Gleichaltrigen auszutauschen!
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