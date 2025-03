Lebensrettende Hilfe rund um die Uhr: CSU Grafenrheinfeld spendet Defibrillator

GRAFENRHEINFELD – Im Notfall zählt jede Minute. Damit künftig in Grafenrheinfeld noch schneller Erste Hilfe geleistet werden kann, hat der CSU-Ortsverband zusammen mit der CSU-Fraktion im Gemeinderat einen modernen Defibrillator im Wert von etwa 3.500 Euro gespendet.

Das lebensrettende Gerät wurde nun offiziell an die Gemeinde übergeben und ist ab sofort am Mainbogenbüro in der Hauptstraße 2 frei zugänglich – rund um die Uhr für alle Bürgerinnen und Bürger.

Die Initiative für diese wichtige Anschaffung kam vom zweiten Bürgermeister Gerhard Riegler, der selbst auf langjährige Erfahrung als Rettungsassistent zurückblicken kann. Seine berufliche Expertise hat ihm gezeigt, wie entscheidend es ist, in den ersten Minuten nach einem Notfall sofortige Hilfe leisten zu können, bevor der Rettungsdienst eintrifft.

„Uns lag es sehr am Herzen, die Sicherheit in unserer Gemeinde weiter zu verbessern“, betonte CSU-Ortsvorsitzender Christoph Kehl während der feierlichen Übergabe. Ein besonderer Dank gelte dem Gemeinderat, der es ermöglicht habe, das Gerät zentral am Mainbogenbüro anzubringen. „So ist der Defibrillator für alle gut erreichbar – und kann im Ernstfall Leben retten.“

Das gespendete Gerät gehört zur neuesten Defibrillator-Generation und bietet nicht nur einfache Bedienung, sondern auch Sicherheit. Dank eines Ortungssystems wird es vor möglichem Missbrauch geschützt. Im Notfall kann das Gerät unkompliziert aus dem Wandschrank entnommen werden und führt den Ersthelfer per Sprachanweisungen Schritt für Schritt durch die notwendigen Maßnahmen. Nach dem Einsatz wird der Defibrillator im Rathaus oder einer anderen gemeindlichen Einrichtung abgegeben, um ihn umgehend wieder einsatzbereit zu machen.

Mit dieser Spende trägt die CSU Grafenrheinfeld aktiv zur Verbesserung der Notfallvorsorge in der Gemeinde bei und sorgt dafür, dass im Fall eines medizinischen Notfalls keine wertvolle Zeit verloren geht.