Lebensretter für den Kühlschrank: Kostenlose Notfalldosen ab sofort im Landkreis Schweinfurt erhältlich
LANDKREIS SCHWEINFURT – Im medizinischen Ernstfall zählt oft jede Sekunde. Damit Rettungskräfte bei einem Einsatz in den eigenen vier Wänden sofort alle lebenswichtigen Informationen parat haben, gibt es ab sofort ein einfaches, aber effektives Hilfsmittel: Die Notfalldose ist ab jetzt kostenlos im Landratsamt Schweinfurt, im Pflegestützpunkt sowie in allen Gemeinde-Rathäusern der Region erhältlich.
Das Prinzip der kleinen Dose ist so simpel wie genial und soll vor allem die Sicherheit von alleinlebenden Personen, Senioren oder Pflegebedürftigen im Landkreis massiv erhöhen.
Wichtige Gesundheitsdaten auf einen Blick
In der Notfalldose befindet sich ein kompaktes Informationsblatt. Richtig und gewissenhaft von den Bürgern ausgefüllt, liefert dieses den Notärzten und Sanitätern direkt beim Eintreffen in der Wohnung unkompliziert Auskunft über:
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Vorerkrankungen und chronische Leiden
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Regelmäßig einzunehmende Medikamente
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Bekannte Allergien und Unverträglichkeiten
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Kontaktpersonen (Angehörige, Bevollmächtigte oder Hausärzte)
Der Kühlschrank als zentraler Fundort
Damit die Retter nicht lange nach der Dose suchen müssen, hat sich ein fester, standardisierter Platz etabliert: der Kühlschrank. Da dieses Haushaltsgerät in absolut jeder Wohnung zu finden und schnell zugänglich ist, wird die Notfalldose einfach in der Kühlschranktür deponiert.
Zwei im Set enthaltene Signal-Aufkleber – einer für die Innenseite der Wohnungstür, einer für die Außenseite der Kühlschranktür – signalisieren dem Rettungsdienst sofort beim Betreten der Wohnung: Hier steht eine Notfalldose für den Einsatz bereit.
Hier sind die Notfalldosen im Landkreis erhältlich
Die Verteilung der Dosen wurde zentral über das Amt für Soziales des Landratsamtes Schweinfurt organisiert. Bürgerinnen und Bürger können sich ihr Exemplar ab sofort an folgenden Stellen kostenfrei abholen:
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Landratsamt Schweinfurt: Direkt im Foyer des Hauptgebäudes.
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Gemeinden: In den Rathäusern aller 29 Gemeinden des Landkreises Schweinfurt.
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Beratungsstellen: Direkt im regionalen Pflegestützpunkt.
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