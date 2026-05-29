„Lebenswert leben – bis zuletzt“: Digitaler Fachvortrag zur Hospiz- und Palliativversorgung in der Region Main-Rhön
SCHWEINFURT / BAD KISSINGEN / RHÖN-GRABFELD – Wie können schwerstkranke und sterbende Menschen in unserer Region würdevoll und bestmöglich begleitet werden? Welche konkreten Hilfsangebote gibt es für Betroffene sowie deren Angehörige – und wer ist in welcher Situation der richtige Ansprechpartner? Um diese emotionalen, aber ungemein wichtigen Fragen verständlich und praxisnah zu beantworten, lädt das Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerk (HPVN) Main-Rhön zu einer Informationsveranstaltung ein.
Der kostenfreie Online-Fachvortrag unter dem Leitgedanken „Hospizliche und palliative Versorgungsmöglichkeiten“ findet am Mittwoch, 10. Juni 2026, ab 17:00 Uhr statt und dauert rund zwei Stunden.
Orientierung bieten und Berührungsängste abbauen
Die Versorgung schwerstkranker Menschen ist ein sensibles Thema, das viele Fragen aufwirft. Oft wissen Familien im Ernstfall nicht, welche enormen Unterstützungsmöglichkeiten das regionale Netzwerk bereithält.
„Ein würdiges Leben bis zuletzt ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Viele Einrichtungen leisten dazu täglich einen unverzichtbaren Beitrag – doch oft ist wenig bekannt, wer in welcher Situation konkret helfen kann“, betont Netzwerkkoordinatorin Petra-Licha Hofmann.
Das Angebot richtet sich gleichermaßen an pflegerische und medizinische Fachkräfte, direkt Betroffene, pflegende Angehörige sowie an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Im Rahmen des digitalen Vortrags geben Expertinnen und Experten verschiedener regionaler Einrichtungen direkte Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Sie zeigen das dichte Versorgungsnetz der Region Main-Rhön auf – von der ambulanten Begleitung zu Hause bis hin zur stationären Aufnahme. „Unser Ziel ist es, Orientierung zu geben und Hemmschwellen abzubauen. Wer weiß, welche Hilfe möglich ist, kann in belastenden Situationen sicher handeln“, so Hofmann weiter.
Wichtige Eckdaten und Anmeldung
Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist komplett kostenfrei. Da der Vortrag digital über das Internet übertragen wird, ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich, um die Zugangsdaten zu erhalten.
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Termin: Mittwoch, 10. Juni 2026
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Uhrzeit: Beginn um 17:00 Uhr (Dauer: ca. 2 Stunden)
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Plattform: Online (Der Zugangslink wird rund eine Woche vor dem Termin per E-Mail verschickt)
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Anmeldung: Schriftlich per E-Mail an die Adresse hpvn@schweinfurt.de
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