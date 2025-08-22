Leblose Person aus Baggersee geborgen – Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

DETTELBACH, LKR. KITZINGEN – Am Dienstagnachmittag konnte im nördlichen Bereich des Baggersees eine leblose Person festgestellt und durch die Dettelbacher Feuerwehr und Rettungswacht geborgen werden. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Leichnam in Baggersee entdeckt

Gegen 13:15 Uhr wurde eine Frau auf einen schwimmenden Gegenstand im Wasser aufmerksam. Zwei Polizisten, die sich in ihrer Freizeit ebenfalls am Baggersee befanden, fuhren mit ihrem SUP an den Gegenstand heran und konnten im nördlichen Bereich, circa 10 Meter vom Ufer entfernt, eine tote männliche Person feststellen. Kurze Zeit später wurde die Badebucht im Bereich der Staustufe geräumt, abgesperrt und der Leichnam konnte durch die Dettelbacher Feuerwehr und Rettungswacht geborgen werden.

Erste Ermittlungen vor Ort

Die Beamten konnten im Uferbereich die vermeintlich persönlichen Gegenstände des Mannes auffinden. Hierunter waren unter anderem Hygieneartikel, Kochutensilien sowie ein Kassenbeleg eines Bäckers des Würzburger Hauptbahnhofes. Gemeinsam mit der Bundespolizei konnten die Videoüberwachungen gesichtet werden. Hierauf ist zu erkennen, dass der Mann am 15. August, gegen 13:00 Uhr, am Bahnhof ankam.

Angehörige meldet sich bei der Dienststelle

Aufgrund eines Presseberichtes meldete sich am Mittwochabend eine Frau bei der Kitzinger Polizei, die ihren Angehörigen als vermisst melden wollte. Die Beamten vor Ort konnten durch Sichtung von Bildern den Angehörigen identifizieren. Hierbei handelt es sich um den, am Vortag aufgefunden Leichnam, einen 26-jährigen polnischen Zeitarbeiter.

Eine am Donnerstagnachmittag durchgeführte Obduktion ergab keinerlei Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung.