Leerstehendes Fachwerkhaus in Brand geraten – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

SULZDORF AN DER LEDERHECKE, OT STERNBERG im GRABFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD – Der Brand eines leerstehenden Gebäudes hat am Samstagmorgen für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 00:56 Uhr ist die Mitteilung über den Brand in der Schloßstraße bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Schnell waren Beamte der Bad Neustädter Polizei und eine Vielzahl von Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden mit starken Kräften vor Ort. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren unter Kontrolle und nach etwa zwei Stunden gelöscht werden. Das Fachwerkhaus war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Verletzt wurde niemand.

Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die weiteren Ermittlungen zur Brandentstehung und Sachschadenshöhe übernommen und führte diese in der Folge fort.

In diesem Zusammenhang wenden sich die Ermittler mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat zum Zeitpunkt der Mitteilung über den Brand oder bereits im Vorfeld im Bereich in der Schloßstraße Personen gesehen, die mit dem Ausbruch in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falls beitragen?

Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.