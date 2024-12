Leerstehendes Gebäude in Bad Brückenau in Brand geraten – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN – Am Sonntagabend führte der Brand eines leerstehenden Gebäudes in der Crailsheimstraße zu einem mehrstündigen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Brand wurde gegen 18:20 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, Flammen schlugen aus den Fenstern. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren aus Bad Brückenau und umliegenden Gemeinden konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten jedoch bis in die späten Abendstunden an.

Das mehrstöckige Mehrfamilienhaus, das zuletzt unbewohnt war, wurde durch die Flammen erheblich beschädigt und war nicht mehr sicher zu betreten. Es wird derzeit nicht angenommen, dass sich Personen im Gebäude befanden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist menschliches Handeln als Ursache für den Brand nicht auszuschließen. Die Kripo Schweinfurt richtet sich daher mit folgenden Fragen an mögliche Zeugen:

Wer hat zum Zeitpunkt des Brandes oder im Vorfeld verdächtige Personen im Bereich der Crailsheimstraße gesehen?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Vorfalls beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 entgegen.