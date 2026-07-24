Lehmbackofen bereichert Freizeitfläche in Neubrunn

NEUBRUNN, LKR. HASSBERGE – Der Gartenbauverein Neubrunn verfügt seit einem Seminar des Kreisverbandes Gartenbau über einen neuen Lehmbackofen. Zehn Teilnehmer lernten dabei die einzelnen Arbeitsschritte kennen und weihten den Ofen mit frisch gebackener Pizza ein.

Zur Begrüßung des eintägigen Seminars am 18. Juli 2026 waren Bürgermeisterin Eva-Maria Schmitt aus Kirchlauter, Geschäftsführer Guntram Ulsamer sowie Irene Hüttner vom OGV Neubrunn vor Ort. Im Mittelpunkt stand Christian Hey von der Lehmbaufirma HEYWERK aus Unfinden, der anhand eines fertigen Lehmbackofens über Materialien und Bauweise informierte.

Der neue Backofen ergänzt die vom Gartenbauverein gestaltete Freizeitfläche am Kneippbecken in Neubrunn um eine weitere Attraktion. Der Standort war bereits zuvor durch den Verein mit einer Unterkonstruktion aus Ziegelsteinen vorbereitet worden.

Die zehn Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis Haßberge erhielten wichtige Informationen zum Bau eines eigenen Lehmbackofens. „Die Materialien wie Lehm und Sand sind in unserer Landschaft vorzufinden, so dass die Kosten überschaubar sind. Ein ideales Projekt für den privaten Hausgarten“, erklärte Christian Hey.

Für den Bau wurde zunächst Lehm mit Sand und Wasser zu einem Mörtel verarbeitet. Vorgefertigte Lehmziegel dienten als Grundlage für die Kuppel. Auf der Betonplatte der Unterkonstruktion wurde eine Reihe Lehmziegel aufgesetzt. Eine Perliteschüttung sorgte für die Dämmung zur Betonplatte, bevor Schamottesteine als Bodenbelag eingebaut wurden.

Nach dem Einsetzen der Ofentür wurden die Wände mit Lehmmauersteinen errichtet. Der Innenraum wurde anschließend mit Sand gefüllt, der als Unterkonstruktion für die Kuppel diente und nach deren Fertigstellung wieder entfernt wurde. Abschließend erhielt der Innenraum einen sauberen Verputz und die Kuppel eine zehn Zentimeter starke Dämmhülle aus einem Sand-Stroh-Gemisch.

Christian Hey feuerte den Ofen anschließend erstmals an, um das Bauwerk bei niedrigen Temperaturen vorsichtig auszutrocknen. Währenddessen konnten die Teilnehmer frisch gebackene Pizza aus dem neuen Lehmbackofen genießen, die Irene Hüttner und ihr Team vor Ort zubereitet hatten.

Hey zeigte sich beeindruckt von der Motivation der Teilnehmer und dem harmonischen Miteinander. Beim OGV Neubrunn liegen bereits erste Anfragen zur Nutzung des neuen Backofens vor.