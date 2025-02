Leichtathleten von DJK und FC: Podestplätze und starke Platzierungen bei Unterfränkischen Crosslaufmeisterschaften

RÖDELMAIER – Erstmals wurden die Unterfränkischen Crosslaufmeisterschaften vom neu gegründeten Laufteam Rhön-Grabfeld ausgerichtet.

Mit einer liebevoll organisierten Veranstaltung und einer anspruchsvollen Cross-Strecke präsentierten sie sich in Rödelmaier. Schüler:innen und Jugendliche von DJK und FC 05 Schweinfurt vertraten die Schweinfurter Leichtathletik würdig und feierten schöne Erfolge.

In der stark besetzten Altersklasse U16, die eine etwa zwei Kilometer lange Runde absolvieren musste, erreichte Greta Henninger (FC) einen hervorragenden 2. Platz in der W14 mit 9:33 min. Hanna Hümmer (DJK) sicherte sich in der W15 mit 9:12 min den 3. Platz, während Simon Baunach (DJK) mit 8:21 min einen starken 4. Platz in der M14 belegte. Auch Justus Voll und Kilian Kemper (beide DJK) zeigten starke Leistungen in der M14 und erreichten mit 9:23 min und 10:19 min die Plätze 8 und 11. In der Mannschaftswertung konnten Simon, Justus und Kilian über Rang 2 jubeln.

In der Altersklasse U14 ging es ebenfalls über zwei Kilometer. Die Zwillinge Selma und Lina Galka (beide FC) erkämpften sich mit 9:44 min und 10:30 min die Plätze 4 und 5 in der W13. Felix Joa und Samuel Retka (beide DJK) erreichten in der M13 mit 9:51 min und 10:15 min die Ränge 6 und 9. In der U18 lief Amelie Hümmer (FC) über etwa drei Kilometer in 14:23 min auf Platz 4.

Über 40 Kinder gingen in der Altersklasse U12 an den Start und mussten eine rund ein Kilometer lange Crossrunde absolvieren. Mit 5:07 min stürmte Sara El-Qarm (DJK), die für die Mannschaftswertung in der höheren Altersklasse antrat, auf Platz 5 der W10. Carolina Kemper (DJK) lief mit 5:14 min auf Platz 7 der W11, während Elias Geyer (DJK) in der M10 mit 5:38 min Rang 8 belegte. Lilly Schenk (DJK) erreichte mit 5:17 min Platz 9, knapp gefolgt von Milena Retka (DJK) mit 5:18 min auf Rang 10 der W11. Liam Geyer (DJK) lief mit 5:07 min auf Rang 12, dicht gefolgt von Luis Burgos (FC) mit 5:15 min auf Platz 13 der M11. In der Mannschaftswertung jubelten Sara, Carolina und Lilly über die Bronzemedaille.