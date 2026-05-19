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Leichtathletik-Nachwuchs glänzt: Zweiter Unterfrankenrekord für Plamena Doycheva und Titelregen in Kitzingen

19. Mai 2026Letztes Update 19. Mai 2026
    Kilian Kemper und Simon Baunach von der DJK Schweinfurt erfreuten bei den Süddeutschen Hindernis-Meisterschaften auf den Plätzen 6 und 8. - Foto: Eva Baunach
    Plamena Doycheva - Foto: Inka Moser
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    SCHWEINFURT / REGION – Die jungen Leichtathletik-Talente aus Schweinfurt eilen von Erfolg zu Erfolg. Allen voran Plamena Doycheva (FC 05 Schweinfurt), die innerhalb kürzester Zeit bereits ihren zweiten Bezirksrekord knackte. Doch auch bei den Süddeutschen Hindernis-Meisterschaften in Koblenz und den Unterfränkischen Blockmeisterschaften in Kitzingen überzeugte der Schweinfurter Nachwuchs auf ganzer Linie.

    Plamena Doycheva bricht 23 Jahre alten Rekord

    Nachdem sich Plamena Doycheva (W12, FC 05 Schweinfurt) bereits bei der Bahneröffnung in Schweinfurt den unterfränkischen Rekord über die 2.000-Meter-Distanz gesichert hatte, legte sie nun beim Sportfest in Bad Kissingen eindrucksvoll nach. Über die 800 Meter stürmte sie nach phänomenalen 2:27,34 Minuten ins Ziel. Damit pulverisierte sie die bisherige, seit dem Jahr 2003 bestehende Bestmarke gleich um satte drei Sekunden.

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    Ihre blendende Verfassung unterstrich das Ausnahmetalent kurz darauf bei den Unterfränkischen Blockmehrkampfmeisterschaften in Kitzingen: Mit 2.191 Punkten sicherte sie sich souverän den Titel im Block Lauf – und lief dabei die abschließenden 800 Meter nach bereits vier absolvierten Disziplinen in immer noch überragenden 2:29,11 Minuten.

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    Süddeutsche Hindernis-Meisterschaft: DM-Norm nur knapp verpasst

    In Koblenz stellten sich die Läufer der DJK Schweinfurt der starken überregionalen Konkurrenz bei den Süddeutschen Meisterschaften über 1.500 Meter Hindernis. In der Altersklasse U16 zeigten beide Starter tolle Kämpfe:

    • Simon Baunach erkämpfte sich in 5:06,33 Minuten einen starken 6. Platz und verfehlte die geforderte Norm für die Deutschen Meisterschaften unglücklich um lediglich eine gute Sekunde.

    • Kilian Kemper folgte auf einem ebenfalls beachtlichen 8. Platz und passierte die Ziellinie nach 5:26,18 Minuten.

    Titelregen und DM-Qualifikationen bei den „Unterfränkischen“ in Kitzingen

    Neben Doycheva nutzten zahlreiche weitere Schweinfurter Athleten die Meisterschaften in Kitzingen für Titelgewinne und persönliche Bestmarken:

    • Jan Dengel (M15, FC 05): Erreichte mit fünf persönlichen Bestleistungen und 2.603 Punkten den 1. Platz im Block Wurf. Ein dickes Ausrufezeichen setzte er vor allem mit einer Weite von 34,27 Metern im Diskuswurf. Er qualifizierte sich damit für die Bayerischen Meisterschaften.

    • Samuel Retka (M14, DJK): Holte sich mit 2.444 Punkten den Titel im Block Sprint/Sprung. Überragend war hier sein Speerwurf, bei dem er das 600g-Gerät mit 40,66 Metern erstmals über die magische 40-Meter-Marke beförderte. Auch er löste das Ticket für die „Bayerischen“.

    • Felix Joa (M14, DJK) & Amelia Kaistura (W13, FC 05): Beide feierten jeweils den Unterfränkischen Meistertitel im Blockmehrkampf ihrer Altersklassen und freuten sich über jeweils vier neue persönliche Bestleistungen.

    • Greta Henninger & Moritz Moser (W/M 15, FC 05): Beide liefen über die 300 Meter Hürden unangefochten auf den 1. Platz. Greta qualifizierte sich mit ihrer Siegerzeit von 49,14 Sekunden ebenfalls für die Bayerischen Meisterschaften.

    Abgerundet wurde das hervorragende Gesamtergebnis der Schweinfurter Vereine durch starke Leistungen und vordere Platzierungen von Lina und Selma Galka, Luis und Amelie Burgos, Frieda Weeth, Lara Nadler sowie Jana Kraus (alle FC 05).

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