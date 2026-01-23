Leichte Steigerung an Ausbildungsverträgen – Ohne Abi ein leichtes Plus
UNTERFRANKEN – Trotz des fehlenden Abiturjahrgangs durch die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) verzeichnet das unterfränkische Handwerk für das Jahr 2025 ein leichtes Plus von 0,6 % bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Insgesamt starteten 2.612 junge Menschen ihre berufliche Laufbahn in einem der 2.553 Ausbildungsbetriebe der Region, was Handwerkskammer-Präsident Michael Bissert als bemerkenswertes Signal für die Zukunftsfestigkeit des Sektors wertet.
Das Handwerk beweist sich dabei zunehmend als starker Integrationsmotor: Mehr als jeder fünfte neue Auszubildende hat einen ausländischen Hintergrund, wobei der Anteil dieser Gruppe innerhalb von zwei Jahren um zehn Prozentpunkte auf nun 21 % angestiegen ist.
Dieser Zuwachs an Internationalität bringt neben personeller Verstärkung auch neue Anforderungen mit sich, da mangelnde Sprachkenntnisse und kulturelle Unterschiede in der Unterweisung sowie im Betriebsalltag oft ein hohes Engagement der Lehrenden erfordern. Besonders erfolgreich zeigt sich die gezielte Kooperation mit dem Nepal Secretariat of Skills and Training (NSST), durch die bereits 23 Auszubildende aus Nepal den Weg in unterfränkische Betriebe fanden. Michael Bissert betont, dass die Vielfalt der insgesamt 89 vertretenen Nationalitäten und die breite Streuung der Schulabschlüsse – vom Mittelschulabschluss bis zur Hochschulreife – die Offenheit und Vielseitigkeit des Handwerks unterstreichen.
Für das kommende Ausbildungsjahr 2026 blickt die Handwerkskammer optimistisch in die Zukunft und hofft, die positive Entwicklung der letzten drei Jahre fortzusetzen. In der regionalen Lehrstellenbörse sind bereits jetzt rund 2.300 freie Plätze für den Herbst gemeldet, die alle Bereiche von Kfz-Technik über Elektro bis hin zum Lebensmittelhandwerk abdecken. Interessierte Jugendliche können sich über das Online-Portal „die-passende-ausbildung.de“ informieren oder die persönliche Beratung der Kammer in Anspruch nehmen, um ihren Weg in eine nachhaltige und sinnstiftende berufliche Zukunft zu finden.
