Leider immer wieder erfolgreich: Callcenterbetrug – Rentnerin übergibt Bargeld und Schmuck – Wer kann Hinweise geben?

BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Telefonbetrüger haben am Mittwochnachmittag eine Rentnerin mit einer gängigen Masche dazu gebracht, Bargeld zu übergeben. Der Beuteschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch riefen die perfide agierenden Täter bei der 84-jährigen Frau an, und gaben an, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Um diese am Amtsgericht auszulösen soll die Seniorin Bargeld und Schmuck an einen Abholer übergeben. Die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit übergab daraufhin an einen bislang unbekannten Jugendlichen Bargeld und Schmuck in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Der Betrug fiel erst auf, als die getäuschte Rentnerin einen Anruf ihrer richtigen Enkelin bekam.

Personenbeschreibung des Abholers:

Männlich

Circa 15 Jahre alt

Blaue Jeans

Rucksack

Wer den Abholer möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Unbekannten beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.