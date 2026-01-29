Auto IU

Leider immer wieder erfolgreich: Callcenterbetrug – Rentnerin übergibt Bargeld und Schmuck – Wer kann Hinweise geben?

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026
Leider immer wieder erfolgreich: Callcenterbetrug – Rentnerin übergibt Bargeld und Schmuck – Wer kann Hinweise geben?
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Telefonbetrüger haben am Mittwochnachmittag eine Rentnerin mit einer gängigen Masche dazu gebracht, Bargeld zu übergeben. Der Beuteschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwoch riefen die perfide agierenden Täter bei der 84-jährigen Frau an, und gaben an, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Um diese am Amtsgericht auszulösen soll die Seniorin Bargeld und Schmuck an einen Abholer übergeben. Die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit übergab daraufhin an einen bislang unbekannten Jugendlichen Bargeld und Schmuck in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Mehr

Der Betrug fiel erst auf, als die getäuschte Rentnerin einen Anruf ihrer richtigen Enkelin bekam.

Christopher Richter
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025

Personenbeschreibung des Abholers:

  • Männlich
  • Circa 15 Jahre alt
  • Blaue Jeans
  • Rucksack

Wer den Abholer möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Unbekannten beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ein mögliches Fluchtfahrzeug sind für die Ermittler wichtig.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026

Mehr

Briefwahl in Bad Kissingen: Online-Beantragung der Unterlagen ab sofort möglich

Briefwahl in Bad Kissingen: Online-Beantragung der Unterlagen ab sofort möglich

29. Januar 2026
Unglaublich: Fahrzeug rollt 100 Meter ohne Fahrer durch die Gegend

Unglaublich: Fahrzeug rollt 100 Meter ohne Fahrer durch die Gegend

29. Januar 2026
14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

29. Januar 2026
Staatliches Schulamt Bad Kissingen: Ehrungen für 25 und 40 Jahre Dienst

Staatliches Schulamt Bad Kissingen: Ehrungen für 25 und 40 Jahre Dienst

29. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)