Leitung der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt übergeben

SCHWEINFURT – Nach 27 Jahren an der Spitze der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt ist Rita Weber im Rahmen eines Begegnungsfestes in den Ruhestand verabschiedet worden. Die Leitung der Einrichtung übernimmt künftig Stefan Heidempergher.

Beim Begegnungsfest im Jugendhaus „FränZ“ würdigte Geschäftsführer Martin Groove die Verdienste der langjährigen Leiterin. Mit großem Engagement, fachlicher Kompetenz und Beharrlichkeit habe Weber die Offenen Hilfen seit 1999 aufgebaut und kontinuierlich weiterentwickelt. Heute sei die Einrichtung eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung und deren Familien in Stadt und Landkreis Schweinfurt.

Zu den von Weber angestoßenen Projekten zählen unter anderem die Geschwisteranlaufstelle, das Freizeitnetzwerk sowie die Peer-Beratung. Als Herzstück der Offenen Hilfen gilt der Familienentlastende Dienst, der Menschen mit Behinderung aller Altersgruppen und ihre Angehörigen mit individuellen Betreuungs- und Unterstützungsangeboten begleitet. Rund 200 freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeitende engagieren sich derzeit für etwa 250 Nutzerinnen und Nutzer.

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Mit Stefan Heidempergher übernimmt ein erfahrener Diplom-Sozialpädagoge die Leitung der Einrichtung. Er war zuletzt stellvertretender Leiter eines inklusiven Kindergartens in Würzburg. Für die kommenden Jahre sieht er die Gewinnung neuer ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer sowie die Finanzierung sozialer Angebote als zentrale Herausforderungen. Zugleich zeigte er sich überzeugt von der Leistungsfähigkeit des hauptamtlichen Teams der Offenen Hilfen.