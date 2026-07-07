Leo Eberle verstärkt die Defensive der Würzburger Kickers

WÜRZBURG – Der FC Würzburger Kickers hat Leo Eberle verpflichtet. Der 20-jährige Innenverteidiger wechselt vom 1. FC Nürnberg an den Dallenberg und soll künftig die Defensive der Kickers verstärken. Der Abwehrspieler bringt bereits umfangreiche Erfahrung aus der Regionalliga Bayern mit.

Der aus Weißenburg stammende Eberle wurde in der Fußballakademie des „Club“ ausgebildet und sammelte anschließend Spielpraxis beim VfB Eichstätt, der SpVgg Bayreuth sowie zuletzt bei der U23 des 1. FC Nürnberg. Insgesamt absolvierte der Innenverteidiger 62 Einsätze in der Regionalliga Bayern. Noch in der vergangenen Saison stand er in zwei Partien gegen die Würzburger Kickers auf dem Platz.

Kickers-Cheftrainer Michael Schiele sieht in dem Neuzugang großes Potenzial: „Mit Leo bekommen wir einen jungen, hungrigen und hochtalentierten Spieler, der mit seinen gerade einmal 20 Jahren schon über ordentliche Spielerfahrung und Spielintelligenz verfügt. Wir beobachten ihn schon länger und sind froh, dass er sich für uns entschieden hat.“

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Auch Leo Eberle freut sich auf seine neue Aufgabe in Würzburg: „Die Kickers sind dafür bekannt, jungen Spielern eine Chance zu geben, deshalb war die Entscheidung nicht so schwer. Ich freue mich, dass mir der FWK das Vertrauen schenkt und ich hier den nächsten Karriereschritt gehen kann. Ich kann es kaum erwarten loszulegen und im Kickers-Trikot mein Profidebüt zu geben.“

Mit dem Wechsel setzt der FC Würzburger Kickers weiterhin auf die Entwicklung junger Talente und verstärkt seinen Kader für die kommende Saison.