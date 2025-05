Leonard Langhans geht gemeinsam mit dem FC Schweinfurt 05 in Liga 3

SCHWEINFURT – Der 26-jährige Außenverteidiger Leo Langhans hat seinen Vertrag beim 1. FC Schweinfurt 05 verlängert und blickt voller Vorfreude auf die kommende Saison in der 3. Liga.

Der gebürtige Würzburger kam in der vergangenen Saison zu den „Schnüdeln“ und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Aufstiegsmannschaft auf der rechten Abwehrseite. Geschäftsführer Markus Wolf lobt Langhans als einen der konstantesten Spieler der Meistermannschaft, der mit seinen technischen Fähigkeiten und seiner Beweglichkeit eine große Bereicherung für das Team darstellt.

Auch Leo Langhans zeigt sich begeistert über seine Vertragsverlängerung: „Als ich vor gut einem Jahr mit Markus Wolf am Küchentisch saß und er mir die Ziele und Vision vom FC schilderte, war mir klar, dass hier etwas Großes entstehen kann. Jetzt tatsächlich den Aufstieg in die 3. Liga feiern zu dürfen, ist natürlich unglaublich. Umso mehr freue ich mich, meinen Vertrag verlängert zu haben und den Weg hier weiter mitzugehen – mit dem Ziel, auch eine Etage höher als Mannschaft und Verein für Furore zusorgen. Diesen Erfolg mit alten und neuen Freunden teilen zu dürfen, ist alles andere als selbstverständlich. Jeder hat persönliche Interessen hintenangestellt und sich dem gemeinsamen Ziel untergeordnet, Schweinfurt zurück in den Profifußball zu bringen. Ein besonderer Dank gilt den Verantwortlichen und unseren Fans, die mir von Beginn an Anerkennung und echtes Vertrauen entgegengebracht haben.“