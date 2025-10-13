Leonardo Martach ist Bayerischer Junioren Meister im Gewichtheben
INGOLSTADT/SCHWEINFURT – Bei den Bayerischen Meisterschaften der Junioren, Frauen und Männer beim TSV Ingolstadt, zu denen 59 Heber aus 21 Vereinen gemeldet hatten, war der AC Schweinfurt mit drei Hebern vertreten und erzielte einen guten dritten Platz in der Vereinswertung.
Leonardo Martach sicherte sich bei seinem Debüt auf einer Landesmeisterschaft direkt den Titel bei den „Junioren -88 kg“ mit einem Zweikampfergebnis von 230 kg. Er verbesserte seine persönliche Bestleistung im Stoßen mit 141 kg, nachdem er im Reißen lediglich seine Anfangslast von 89 kg gültig zur Hochstrecke gebracht hatte.
Im Zweikampf der Junioren setzte sich Leonardo Martach mit einem knappen Vorsprung gegen Ben Artmann (229 kg) durch, der den Vize-Meistertitel holte.
Bei den „Männern -94 kg“ erzielte Philipp Lendner trotz nicht idealer Vorbereitung 249 kg im Zweikampf und belegte damit den vierten Platz. Alexander Neusteuer konnte seinen Vize-Meister-Titel bei den „Männern -110 kg“ verteidigen. Er kam sowohl im Reißen als auch im Stoßen nah an seine persönlichen Bestleistungen heran.
