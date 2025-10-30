Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH stellt Kinderklinik Lutsk medizinische Hilfsmittel zur Verfügung
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt konnte in Zusammenarbeit mit dem Leopoldina-Krankenhaus erneut medizinische Hilfsmittel an die Kinderklinik der ukrainischen Partnerstadt Lutsk übergeben. Ziel der Initiative ist es, die medizinische Versorgung der kleinen Patientinnen und Patienten zu verbessern und die Arbeit des Klinikpersonals zu erleichtern.
Die aktuelle Hilfsmittellieferung enthält diverse Rollstühle, Behandlungsliegen und Hocker.
Oberbürgermeister Sebastian Remelé betonte die Wichtigkeit der Unterstützung, um die medizinische Infrastruktur vor Ort zu stärken und den Kindern in der Ukraine Hoffnung und Unterstützung zu schenken. Geschäftsführer Jürgen Winter bedankte sich beim Leopoldina-Krankenhaus und allen Beteiligten für die Ermöglichung dieser Initiative. Die Stadt Schweinfurt engagiert sich seit Beginn des Krieges aktiv für ihre Partnerstadt.
